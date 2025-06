Donald Trump a Elon Musk? Bolo len otázkou času, kedy tie dve silné egá do seba narazia, tvrdí analytik

Prečo sa konflikt medzi Trumpom a Muskom tak vyhrotil?

Skutočné dôvody asi poznajú len oni dvaja, ale treba povedať, že Elon Musk nikdy nebol súčasťou politického establišmentu. Donald Trump si ho vybral ako veľmi kontroverznú nomináciu na zastávanie relatívne významnej pozície vo svojej administratíve. A preto sme aj svedkami politicky nie celkom konvenčného správania.

U samotného Trumpa sme si na to už viac-menej zvykli, ale v prípade Muska naozaj viaceré vyjadrenia a vystúpenia, aj to, ako sa prezentoval na verejnosti, nebolo štandardné. Jedným z dôvodov konfliktu bolo podľa mňa prijímanie legislatívy, ktorá sa mohla dotknúť aj spoločností Elona Muska. Jeho pôsobenie v politike sa prejavilo na dramatickom prepade ich akcií a, samozrejme, na poklese predaja produktov, čo zneisťuje investorov a vytvára tlak.

Cena akcií jeho automobilky Tesla sa len vo štvrtok znížila o 14 percent, čím hodnota celej firmy klesla o 126 miliárd dolárov.

To je iba mylná predstava, že Tesla a ďalšie spoločnosti sú v plnom vlastníctve Elona Muska. Je len jedným zo spoluvlastníkov a práve tie dramatické prepady, ku ktorým došlo aj v súvislosti s jeho konaním ako blízkeho spojenca Donalda Trumpa, spôsobili, že sa ocitol pod veľkým tlakom. Preto aj komentoval niektoré legislatívne opatrenia.

Trump na to, samozrejme, nie je zvyknutý a nie je ochotný akceptovať, ak mu niekto protirečí. Už za jeho predošlej vlády sme videli, že pokiaľ s niekým prišiel do sporu, tak sa mu oponent buď podriadil, alebo ho vymenil. Hlavným cieľom Elona Muska nebolo robiť politickú kariéru, skôr to vnímal ako priestor na presadzovanie vlastných ekonomických záujmov. V tej pozícii bol autentický, a potom sa konflikt medzi nimi vzájomnou konfrontáciou vystupňoval až do toho, čo teraz sledujeme.

Trump Muska vymenoval na čelo novovytvoreného oddelenia pre efektívnosť vlády (DOGE) a zveril mu dosť veľké kompetencie. Ako by ste zhodnotili jeho pôsobenie?

Bolo absolútne nekoncepčné. Na ministerstvách, v štátnych orgánoch alebo na úradoch zriadených vládou, v rôznych agentúrach často pristúpili k zásadnej redukcii počtu zamestnancov. Robil to však bez predošlej analýzy a vyhodnotenia, či je to vôbec oprávnené. Práve pre ten živelný prístup sa to stretlo s veľkou nevoľou.

Jeho pôsobenie teda nebolo pozitívne, aj keď sa to mediálne prezentovalo, ako keby bolo veľmi úspešné, lebo robil veľké škrty, ktoré dokázali ušetriť veľké finančné prostriedky v podobe mzdových nákladov. Musk vystupoval ako človek, ktorý autoritatívnym spôsobom uplatňuje svoju vôľu, tak ako vo svojich spoločnostiach.

Musk tvrdí, že do volebnej kampane Donalda Trumpa investoval až 300 miliónov dolárov. Takí sponzori však za svoje peniaze zvyčajne niečo očakávajú. Aké to bude mať následky? Lebo šéf Bieleho domu by mal byť za takú podporu Muskovi zaviazaný.

Povedzme si úprimne, že Musk to asi nerobil z dobročinnosti. Skôr predpokladám, že tým sledoval vlastné záujmy. Faktom však zostáva, že práve po tom, čo sa Trump dostal k moci a začal prijímať rozhodnutia, prepad na akciových trhoch spôsobil, že Musk prišiel o oveľa väčšie sumy, ako investoval do volieb.

Teraz vyhlasuje, že bez jeho podpory by Trumpa za prezidenta nezvolili.

Jeho vplyv bol skutočne veľmi výrazný. No ak budeme podporu jednotlivých kandidátov zo strany podnikateľského sektora vnímať tak, že sú po zvolení povinní to oplatiť, nemá to nič spoločné s transparentným fungovaním politického systému. To by sme už mohli hovoriť o istej forme politickej korupcie.

Mimochodom, Trump takto Muska podporil, napríklad keď padal predaj elektromobilov Tesly. Urobil im nejakú formu reklamy, čo sa v štandardných demokraciách veľmi prísne sleduje a obmedzuje – aj na Slovensku. Prezident nemôže vystupovať v reklamách alebo propagovať výrobky nejakej spoločnosti.

Musk na Trumpa zaútočil aj tým, že sa údajne spomína v utajených dokumentoch o zosnulom Jeffreym Epsteinovi, ktorý bol zapletený do znásilnení a prostitúcie maloletých dievčat. Mohol mať Musk prístup k takým informáciám? Môže Trumpa nejako kompromitovať?

Keď sa na to pozrieme z iného uhla, tak vlastne hovoríme o tom, že jeden z najbohatších ľudí sveta vydiera jedného z najmocnejších ľudí sveta. Samozrejme, nedá sa vylúčiť, že Musk mohol mať prístup k nejakým tajným informáciám. Otázne je, či sú pravdivé. Podľa mňa však v tomto prípade ide skôr o stupňovanie napätia medzi týmito dvoma veľmi silnými individualitami.

Ani jeden nie je zvyknutý na to, aby niekoho rešpektoval. Ak sa vrátime na začiatok ich spojenectva, niektorí už vtedy hovorili, že je iba otázkou času, kedy tieto dve silné egá do seba narazia. A k tomu došlo práve teraz, pričom nikto z nich nemieni ustúpiť a začínajú na seba vyťahovať i veci, ktoré sú osobného charakteru, útočia na dobré meno a morálnu integritu toho druhého.

Musk svojim sledovateľom na sociálnej sieti položil otázku, či nenastal čas na založenie novej strany. Pohráva sa s myšlenkou, že by vstúpil do politiky?

Z času na čas nejakému miliardárovi taká myšlienka napadne, ale v americkom volebnom systéme to zvyčajne neuspeje. Skôr je to možno otázka toho, že Demokratická strana je po prehratých prezidentských voľbách v istej kríze a aj Republikánska strana je vnútorne rozpoltená. Nie všetci republikáni súhlasia s krokmi, ktoré robí Trump. Musk v tom možno vidí príležitosť.

Čo bude ďalej? Komu z dvojice môže konflikt väčšmi uškodiť?

Podľa môjho názoru bude škodiť obom, pretože išlo o výrazne negatívnu mediálnu prezentáciu. Faktom je, že akcie spoločnosti Tesla a iných, v ktorých je Musk akcionárom, prudko klesajú. A v prípade Trumpa zase miera jeho podpory momentálne nie je na takej úrovni, ako by si želal.

Keby v najbližšom období došlo k nejakým negatívnym aspektom, napríklad k zavádzaniu vysokých ciel, ak sa budú zvyšovať ceny z dôvodu inflácie, môže sa to negatívne podpísať na Trumpovej popularite. O to viac, ak by sa to spájalo s ďalšími škandálmi.

Ako sa to teda skončí? Zmieria sa dve rozhádané egá alebo to časom utíchne?

Ťažko povedať. Závisí to od toho, či tá situácia bude ďalej eskalovať. Ale pri Trumpovi sme už boli svedkami toho, že jeden deň niečo tvrdí a na druhý deň hovorí niečo úplne iné – bez mihnutia oka. Vývoj môže naozaj smerovať aj k tomu, že sa tí dvaja nakoniec zmieria. Osobne však predpokladám druhú možnosť, že sa Trump Muska jednoducho zbaví a ten si bude robiť svoje – možno aj politiku, no už mimo štruktúr, ktoré vytvoril Trump.