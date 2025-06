USA potrebujú novú politickú stranu, vyhlásil Musk

Spojené štáty podľa miliardára Elona Muska potrebujú novú politickú stranu. Mala by zastupovať záujmy 80 percent voličov, ktorí patria do politického stredu. Musk to povedal deň po tom, ako na svojej sociálnej sieti X usporiadal anketu, či by nová strana mala zmysel.