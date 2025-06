Votrelec verzus Predátor. Musk proti Trumpovi. Na koho si stavia experti?

Vyzerá to ako politický rozchod storočia. Najbohatší človek na svete Elon Musk zrazu stojí proti najmocnejšiemu, teda americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Alebo, ako to okamžite ironicky skomentovali sociálne siete, je to ako súboj dvoch vesmírnych monštier, Votrelca a Predátora.

Ľudia si už s týmto motívom môžu kúpiť tričko a toto prirovnanie použil aj britský denník Guardian.

„Bezo mňa by Trump prehral voľby. Taká nevďačnosť,“ napísal Musk na sociálnej sieti Twitter (X). Pridal tiež, že prezident by mal čeliť impeachmentu a že je na zozname ľudí, ktorí využívali „služby“ Jeffreyho Epsteina, teda sexuálneho delikventa, ktorý sa podieľal na prostitúcii maloletých dievčat. Musk neskôr tieto tweety vymazal.

Megaboháč, ktorého majetok magazín Forbes odhaduje na 395 miliárd dolárov, vlani vo voľbách pomohol republikánom sumou takmer 300 miliónov. Na starosti dostal Úrad pre efektivitu vlády (DOGE), ale postupne sa jeho vzťahy s trumpovcami zhoršovali.

Poslednou kvapkou asi bolo, keď Musk kritizoval novú legislatívu o daňových škrtoch a výdavkoch, ktorá len tesne prešla v Snemovni reprezentantov, a Biely dom sa ju teraz usiluje pretlačiť v Senáte. Prezident svojho bývalého spojenca varoval, aby nezačal financovať demokratov, lebo to vraj bude mať pre neho následky. Špekuluje sa, že Muskove firmy ako SpaceX by mohli prísť o vládne kontrakty.

Čo teda celý spor znamená pre americkú politiku? Pre Pravdu na túto otázku odpovedalo niekoľko expertov.

Donna Hoffmanová, profesorka politológie, Severoiowská univerzita

Domnievam sa, že zhoršujúci sa vzťah medzi Trumpom a Muskom bude mať bezprostredný vplyv na návrh zákona o daniach a vládnych výdavkoch. Muskova kritika priťahuje na legislatívu ešte väčšiu verejnú pozornosť. Vzhľadom na veľmi malú prevahu, ktorú majú republikáni v oboch komorách Kongresu, sa môže stať, že ak má byť zákon schválený, bude sa musieť výrazne zmeniť. Okrem toho sledujeme, že Trump potenciálne takpovediac zbrojí proti bývalému spojencovi. Muskovi len pre tvrdú kritiku hrozia vyšetrovania a strata vládnych zákaziek. Verejnosti by to malo pripomenúť, že Trump uprednostňuje svojvoľné uplatňovanie moci. Toto musíme neustále sledovať, ak chceme ako krajina odmietnuť autoritárstvo.

Michael Kraft, emeritný profesor politológie, Wisconsinská univerzita – Green Bay

Dve obrovské egá teraz medzi sebou bojujú o politické a osobné veci. Určite to bude mať vplyv na fungovanie vlády, rozpočet, ale je ešte priskoro povedať, čo prinesú nasledujúce mesiace.

Ukazuje sa, že Trumpova vláda občas náhle mení politiky. Napríklad pri clách, v prípade veľkého, krásneho zákona (takto sa nazýva spomenutá legislatíva týkajúca sa daní a výdavkov, pozn. red.) či pri niektorých častiach imigračnej politiky. Výsledkom je, že nikto nedokáže naozaj predpovedať, čo sa stane v krátkodobom horizonte – a už vôbec nie v dlhodobom. Trump a Musk môžu byť o týždeň znovu najlepší kamaráti – alebo aj nie. Toto sa stáva, keď vláda nemá žiadne jasné a pevné zásady a všetko závisí od Trumpovej (alebo Muskovej) momentálnej nálady. Tolerujeme to, lebo republikáni sú zatiaľ oddaní prezidentovi, nech už urobí čokoľvek.

No pri bližšom pohľade vôbec nie je isté, ako bude americká vláda konať, či už v oblasti domácej politiky alebo zahraničných vecí. Nevytvára podmienky pre dobré vládnutie, ba ani pre rozumnú politiku, keďže Trumpova koalícia sa môže kedykoľvek rozpadnúť. Republikáni už teraz majú len veľmi tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov a Senáte. Ak by sa od Trumpa dvaja či traja odvrátili, bola by to úplne iná politická hra.

Robert Schmuhl, profesor amerických štúdií, University of Notre Dame v Indiane

Donald Trump je ako prezident veľmi nepredvídateľný, no v jednom ohľade to neplatí. Ak ho niekto napadne, niet pochýb o tom, že rázne zareaguje a pokúsi sa hádku vyhrať za každú cenu. Jeho príspevky na sociálnych sieťach sa často zdajú byť antisociálne a používa škaredý a ponižujúci jazyk. Elon Musk je podobná postava. Je nestály, sebecký a je si istý tým, že jeho názory sú správne.

Tento konflikt titanských eg sa nemôže skončiť dobre. Obrazne povedané, prelialo sa v ňom už príliš veľa krvi. Z krátkodobého hľadiska je teraz ohrozená legislatíva, ktorá sa týka zdaňovania a vládnych výdavkov. Nad voľbami do Kongresu v roku 2026 bude teraz pre republikánov visieť veľký otáznik a uvidí sa, či budú naďalej kontrolovať Snemovňu reprezentantov a Senát. Musk by si mohol vziať svoje peniaze a podporiť kandidátov, ktorí sú proti prezidentovi a jeho hnutiu MAGA.

Je príliš skoro povedať, čo sa môže stať, ale bitka Trumpa a Muska sa rýchlo stáva obľúbeným športom amerických divákov.

Cal Jillson, profesor politológie, Južná metodistická univerzita v Texase

Všetci sme predpovedali, že sa táto nepravdepodobná „bromanca“ skončí zle. Ak dáte do jednej miestnosti dvoch megalomanov, hoci je to aj pekná Oválna pracovňa, budú bojovať o dominanciu. Trump je však prezidentom a Musk je len veľmi bohatý človek, ktorý môže veľa stratiť. V tomto konflikte by som si stavil na šéfa Bieleho domu.

Steffen Schmidt, profesor politológie, Iowská štátna univerzity

Vyzerá to tak, ako keď na seba pokrikujú škôlkari, ale aj tak je tento zápas Trumpa a Muska veľmi zaujímavý. Oslabenie spojenectva medzi dvoma hlasnými a ambicióznymi miliardármi zasiahne do rozpočtového procesu, na ktorý útočia niektorí republikánski lídri. Musk chce daňové úľavy na elektrické vozidlá a chce viac škrtať vládne programy, ale Trump má iné predstavy.

Z hľadiska politickej optiky to vyzerá zle. Dvaja poprední „gladiátori“ Republikánskej strany náhle vedú vzájomnú verbálnu vojnu a dávajú demokratom viac priestoru, čo môže ovplyvniť budúcoročné voľby.

Možno je to všetko len dočasná búrka, ktorá prejde, ako si myslí priateľ, ktorý je politickým konzultantom. Ale Trumpova vláda zrazu panikári nad tým, koľko vládnych zamestnancov Musk prepustil. Podľa denníka Washington Post Biely dom vidí, že to ohrozilo aj kľúčové služby, ako je predpoveď počasia či proces schvaľovania liekov.