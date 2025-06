Izrael nedovolí lodi s humanitárnou pomocou priplávať k brehom Pásma Gazy

Ako Izrael zostreľoval iránske drony a rakety Video

Organizátorom plavby je koalícia Flotila slobody (FFC), ktorá je známa svojím propalestínskym a protiizraelským postojom.

Loď vyplávala minulú nedeľu (1. júna) z prístavného mesta Catania na talianskom ostrove Sicília. Jej cieľom je dostať sa po mori do Pásma Gazy a dopraviť tam humanitárnu pomoc – detskú výživu, lieky a ďalšie základné potreby -, pričom chce upriamiť pozornosť na humanitárnu krízu v tejto palestínskej enkláve.

Izraelský minister obrany Kac však v nedeľu vyhlásil, že Izrael nedovolí nikomu narušiť námornú blokádu Pásma Gazy, ktorá má brániť militantnému hnutiu Hamas v dovoze a pašovaní zbraní. Hamas pritom označil za „vražednú teroristickú organizáciu, ktorá zadržiava našich rukojemníkov a pácha vojnové zločiny.“

„Nariadil som izraelskej armáde, aby zabezpečila, že Madleen sa do Gazy nedostane. Antisemitskej Grete a jej priateľom hovorím jasne: Otočte to, do Gazy sa nedostanete,“ uviedol Kac vo vyhlásení. Dodal, že „Izrael zasiahne proti akémukoľvek pokusu o prelomenie blokády alebo o podporu teroristických skupín – po mori, vo vzduchu alebo na súši.“

Pred mesiacom sa podobnú cestu ako posádka lode Madleen pokúsila uskutočniť iná skupina aktivistov, no ich snahu narušil požiar na jednej z ich lodí pri Malte. Aktivisti vtedy tvrdili, že išlo o útok dronom, čo však maltská vláda poprela.

V minulosti si Izrael rešpektovanie blokády Pásma Gazy vynucoval aj silou, pripomenula AFP. V roku 2010 tak izraelské komando zaútočilo na tureckú loď Mavi Marmara, ktorá bola súčasťou podobnej humanitárnej flotily pokúšajúcej sa prelomiť blokádu. Pri incidente prišlo o život desať civilistov.

Koalícia FFC bola založená v roku 2010 a združuje subjekty, ktoré sa stavajú proti blokáde dodávok humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy. Izrael túto blokádu sprísnil 2. marca tohto roku, pričom odvtedy ju zmiernil len čiastočne.

Za humanitárnu krízu, ktorá v dôsledku blokády vznikla v Pásme Gazy, Izrael čelí kritike a odsúdeniu zo strany medzinárodného spoločenstva. OSN upozornila, že celej populácii s viac ako dvoma miliónmi obyvateľov hrozí vyhladovanie.

Päť ľudí zomrelo pri izraelskej streľbe pri centrách pomoci v Gaze, uviedli Palestínčania

Najmenej päť Palestínčanov prišlo dnes ráno o život a desiatky ďalších boli zranené pri izraelskej streľbe, keď zamierili k strediskám pre distribúciu humanitárnej pomoci v Pásme Gazy, prevádzkovaným skupinou podporovanou Izraelom a USA. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na palestínskych zdravotníkov a svedkov na mieste. Izraelská armáda uviedla, že vypálila varovné výstrely k ľuďom, ktorí sa blížili k jej jednotkám.

Násirova nemocnica v Chán Júnise na juhu pásma prijala štyri telá. Palestínski svedkovia uviedli, že izraelské sily na nich strieľali na kruhovom objazde vzdialenom asi kilometer od centra pomoci v neďalekom Rafáhu, ktoré prevádzkuje humanitárna nadácia pre Gazu (GHF).

Izraelská armáda oznámila, že vojaci vypálili varovné výstrely na podozrivých, ktorí postupovali smerom k nim a nedbali na varovanie, aby sa vrátili. K streľbe podľa nej došlo v oblasti, ktorá je v noci považovaná za aktívnu bojovú zónu. Armáda už v piatok vyhlásila, že od 18:00 do 6:00 sú strediská pomoci a ich okolie uzavretou bojovou zónou, a Palestínčanov vyzvala, aby sa k nim nepribližovali.

Nemocnica Avda medzitým oznámila, že prijala telo 42-ročného zabitého muža a ďalších 29 ľudí, ktorí boli zranení blízko iného distribučného miesta GHF v centrálnej časti pásma. Podľa pôvodných informácií armády okolo 6:40 ráno vypálili v oblasti varovné výstrely, žiadne obete však nezaznamenali.

Hovorca GHF agentúre AP povedal, že na distribučných miestach ani v ich okolí sa žiadne násilnosti nestali a že všetky tri dnes rozdelili humanitárnu pomoc. Skupina svoje centrá minulý týždeň viackrát dočasne uzavrela, aby s izraelskou armádou prerokovala bezpečnostné opatrenia, a Palestínčanov varovala, aby sa držali určených prístupových trás.

V posledných dvoch týždňoch sa v blízkosti nových stredísk, kam sa za prídelmi potravín sťahujú tisíce zúfalých Palestínčanov, opakovane strieľalo. Podľa svedkov vychádza streľba od izraelských jednotiek, ktoré sa nachádzajú blízko, a podľa nemocníc pri týchto incidentoch už prišlo o život vyše 80 ľudí. Izraelská armáda opätovne tvrdí, že páli iba varovné výstrely alebo v niektorých prípadoch do blízkosti osôb, ktoré sa nebezpečne priblížia k jej jednotkám.

Svedkovia nedeľňajšej streľby na juhu pásma uviedli, že sa odohrala okolo šiestej hodiny rannej, kedy sa malo stredisko otvoriť. Mnohí k nemu však zamierili skôr, aby sa pokúsili zohnať potraviny ešte predtým, ako k centru dorazia davy.