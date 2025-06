Drobček a Buldog ako jeden generál. Kto je šéf ukrajinskej tajnej služby, ktorý naháňa Rusom strach?

Ako včeličky z úľa. Takto vylietavali drony, ktoré Rusom zničili lietadlá za 7 miliárd dolárov Video

Maľuka, ktorý má 42 rokov, kolegovia prezývajú Buldog. Zjavne ide zakaždým odhodlane za určeným cieľom. Chce dokázať veľké veci. Nič malé, čo vyplýva z jeho priezviska. Maľuk znamená v preklade z ukrajinčiny malý, malé dieťa, drobček. Veľké plány mal už ako chlapec a podarilo sa mu splniť si to, čo si zaumienil: „Od detstva som sníval, že sa stanem dôstojníkom špeciálnych zložiek. Od deviatej triedy na škole som sa na to pripravoval fyzicky aj psychicky. Športoval som, neskôr som študoval právo," pripomenula stanica BBC slová Maľuka, keď parlament odsúhlasil jeho nomináciu na šéfa tajnej služby.

Funkcu oficiálne prevzal vo februári 2023, predtým bol od júla 2022 poverený vedením tajnej služby. Pred ním ju riadil Ivan Bakanov, s ktorým sa Zelenskyj pozná od detstva. Kamarát z mladosti ho však nakoniec v mnohom sklamal, vybral si preto človeka, ktorý celú svoju kariéru venoval práci v spravodajskej službe. Dovtedy sa Maľuk zaoberal hlavne bojom proti korupcii a organizovanému zločinu.

Keby Rusi nezaútočili na Ukrajinu, Maľuk by sa možno definitívne rozlúčil s pôsobením v tajnej službe. V polovici februára 2022 sa stal totiž námestníkom ministra vnútra. Vo funkcii však vydržal len jedenásť dní. Po invázii bol oveľa cennejší z pohľadu Zelenského v spravodajských zložkách. Medzitým Maľuk pomáhal organizovať obranu Kyjeva. Prezident ho po návrate do tajnej služby vymenoval za prvého zástupca šéfa a povýšil ho do hodnosti brigádneho generála (v súčasnosti je Maľuk už generálporučík).

Maľuk zaujal Zelenského hneď, keď sa zoznámili. Britskému denníku Guardian to povedal nemenovaný predstaviteľ tajnej služby. Bolo to v roku 2019, niekedy v prvým mesiacoch vládnutia nového prezidenta (Zelenskyj sa ujal moci v máji toho roku). „Maľuk nastúpil so Zelenským do helikoptéry a začal mu ukazovať všetky porušenia v Žytomyrskej oblasti. Ukazoval mu, kde sa nelegálne ťaží jantár," ozrejmil pracovník spravodajskej služby. „Zelenskyj bol ohúrený a vyhlásil, že Maľukovi dáva právomoc riešiť tieto problémy," dodal.

Tí, čo poznajú Maľuka už dlhé roky, podľa Guardianu o ňom povedali, že kedysi sa venoval boxu, ale prestal s týmto športom, keď si zranil ruku. Poznamenali ďalej, že nikdy nemal politické ambície.

Akú úlohu zohral Maľuk pri príprave útokov na ruské vojenské letecké základne, ku ktorým došlo 1. júna tohto roku? Ivan Stupak, ktorý do roku 2015 robil v tajnej službe a nepochybne ešte udržiava kontakty s jej príslušníkmi, tvrdí, že nápad vznikol takpovediac na nižších poschodiach rozviedky. „Idea sa Maľukovi zapáčila. Bola tam jedna prekážka: prezident. Existovala vysoká pravdepodobnosť, že Zelenskyj odmietne tento nápad, ale Maľuk ho presvedčil," uviedol Stupak pre Guardian bez toho, aby objasnil, prečo by sa ukrajinský líder mohol postaviť proti návrhu udrieť na ruské strategické bombardéry.

Kým na Ukrajine považujú Maľuka za hrdinu, naopak, v Rusku v ňom vidia teroristu. Napriek tomu, že v Moskve vedeli, že stopercentne nepochodia, na jar 2024 požiadali Kyjev o jeho vydanie. Rusi mu dávali za vinu páchanie atentátov na ich území. Maľuk reagoval pohŕdavo: „Rozhodnutie o zatykači, ktorý vydali sudcovia, čo ich má Kremeľ vo svojom vrecku, si nezaslúži nijakú pozornosť. Mňa, rovnako ako všetkých Ukrajincov, zaujíma len jeden súdny proces – proti ich pánovi." Ozrejmil, že chce vidieť ruského prezidenta na lavici obžalovaných na medzinárodnom haagskom súde.

Ak sa dá veriť údajom, ktoré zverejňuje ukrajinská tajná služba (treba si uvedomiť, že niektoré dáta môžu byť zveličené v rámci informačnej vojny), tak od začiatku Putinovej invázie zničila takmer 2-tisíc ruských tankov a viac ako 3-tisíc obrnených vozidiel. Chváli sa aj likvidáciou nemalého počtu lietadiel, raketových odpaľovacích systémov a muničných skladov. Maľuk v jednom z mála svojich rozhovorov poukázal aj na úspešné údery proti približne 30 ropným rafinériám. „Pre Rusov to znamená ušlý zisk z predaja ropy vo výške 17 miliárd dolárov," povedal Maľuk podľa serveru Ukrinform.

Tajná služba pod vedením Maľuka má však veľa práce aj priamo na Ukrajine. Hovorí sa nielen o odhaľovaní špiónov, ale aj o odkrývaní prípadov, keď dochádza k falšovaniu úradnej listiny. V októbri 2024 Maľuk na sociálnej sieti Telegram informoval v mene tajnej služby o krokoch proti tým, ktorí si chcú vybaviť nepravdivé potvrdenie, že nemôžu vstúpiť do armády, a samozrejme aj proti úradníkom, ktorí tieto dokumenty poskytujú za úplatok: „Od začiatku roku sme získali podozrenia zo spáchania trestnej činnosti voči 64 pracovníkom vojenských odvodových komisií, deväť z nich už bolo odsúdených. Zároveň tajná služba iniciovala zrušenie 4106 potvrdení o invalidite, ktoré boli zhotovené na základe fiktívnych dokumentov."