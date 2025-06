Otec najväčšieho boháča na svete, ktorý obdivuje Putina, priletel do Moskvy. O čom bude rečniť po boku Lavrova?

Errol Musk (na snímke s dcérou Alexandrou Muskovou). Fotografia je z 4. júna tohto roku, keď bol na návšteve Indie. Stade zrejme priletel do Moskvy.

Vo viacerých diskusiách predstaví svoj pohľad dokopy 39 rečníkov. Organizátori na webovej stránke umiestnili fotografiu 79-ročného Muska hneď vedľa hlavného hosťa, ktorým je šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. „Inžinier, biznismen, obchodník s drahými kameňmi, otec Elona Muska," napísali pri jeho snímke.

„Pozvali ma veľmi zaujímavé osobnosti, aby sme sa porozprávali o budúcnosti," poznamenal Musk pre televíznu stanicu Carygrad. „Teším sa na stretnutie so všetkými. Pokiaľ viem, Rusi patria medzi najinteligentnejších ľudí na svete. Bolo by hlúpe neopýtať sa ich na názor na všetky možné otázky," citovala ho agentúra TASS po prílete do Moskvy. Dodal, že ani minútu nerozmýšľal, či prijme pozvanie na konferenciu.

Účasť Muska na konferencii nie je prekvapivá, pretože obdivuje ruského prezidenta Vladimira Putina. Vysvitlo to pred dvomi mesiacmi, keď poskytol rozhovor stanici BBC. Šéfa Kremľa označil za silného vodcu, ktorý hovorí logické veci. „Keď sa naňho pozeráte ako na človeka, nie v kontexte medzinárodnej politiky, je ťažké nemať k Putinovi rešpekt," podotkol Musk. Čo sa týka ruskej invázie na Ukrajinu, v úvahe zašiel tak ďaleko, že tvrdil, že až čas ukáže, kto rozpútal vojnu.

Svoj obdiv k Putinovi potvrdil Musk aj teraz v Moskve. „Je veľmi pôsobivý človek," citovala Juhoafričana agentúra RIA-Novosti. Poznamenal, že by sa rád naučil od Putina zručnosti efektívneho riadenia. Stretnú sa spolu? Musk na túto otázku neodpovedal, vylúčiť sa to však nedá.

Dalo by sa povedať, že Musk poslúžil záujmom Kremľa už pred jeho vystúpením na konferencii. Rozplýval sa nad životom v Moskve, pričom to vyznelo podobne, ako keď v januári tohto roku niekoľko slovenských koaličných politikov vychvaľovalo pomery v hlavnom meste Ruskej federácie. (Andrej Danko z SNS poukazoval na bohatý výber masla v supermarketoch a Richard Glück zo Smeru ocenil, že v obchodoch sa predáva veľa toaletného papiera.)

„Musím povedať, že neverím vlastným očiam. Žasnem nad rozlohou Moskvy, jej čistotou, nádhernými cestami. Ten, kto projektoval toto mesto, je génius," zdôraznil Musk. Pokračoval, že v ruskej metropole sa nachádza prvýkrát v živote, pričom ľutuje, že ju nenavštívil už skôr. Zvlášť ho fascinovalo bezpečné prostredie: „Všade v parkoch sa ženy a deti prechádzajú bez strachu o svoje životy, sú jednoducho šťastné. Tento zážitok mi zostane navždy."