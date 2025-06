Postrelený kolumbijský senátor Uribe takmer nereaguje na liečbu

„Jeho stav je veľmi vážny, kvôli tomu sú všetky prognózy veľmi opatrné,“ uviedla nemocnica Fundación Santa Fe, ktorá sa o Uribeho stará.

Tridsaťdeväťročného senátora previezli bezprostredne po útoku letecky do nemocnice, kde prekonal akútnu operáciu mozgu a ľavého stehna. Podľa manželky potrebuje Uribe zázrak, napísal denník El País. „Bojuje o život,“ doplnila.

Motív útoku zatiaľ nie je známy, polícia v súvislosti so streľbou zadržala 15-ročného chlapca a vyšetruje, či boli do útoku zapojení ďalší ľudia. Uribe bol postrelený dvakrát do hlavy a raz do kolena, ďalší traja ľudia boli pri útoku zranení.

Riaditeľ polície Carlos Triana podľa El País uviedol, že útočník použil zbraň zakúpenú v Arizone. Ako sa do krajiny dostala a či bola použitá aj pri ďalších zločinoch, nie je zatiaľ podľa polície jasné.

Uribe je členom opozičnej konzervatívnej strany Centro Democratico. Hoci to jeho strana nepotvrdila, bol považovaný za potenciálneho kandidáta v prezidentských voľbách v máji 2026. Je synom novinárky Diany Turbayovej, ktorú v roku 1990 uniesla ozbrojená skupina vedená narkobarónom Pablom Escobarom a ktorá zahynula pri záchrannej operácii v roku 1991.