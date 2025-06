Tajné Patrioty z Izraela: Ukrajina dostala zbrane, ktoré chránili Tel Aviv pred Saddámom

Uviedol to v rozhovore s ukrajinskou novinárkou izraelský veľvyslanec v Kyjeve Michael Brodsky, ktorého vyjadrenia citovali ukrajinské aj zahraničné médiá. Ukrajina sa s pomocou Západu bráni štvrtým rokom ruskej agresii.

Ukrajinci vyhodili do vzduchu ruské odpaľovacie zariadenia, ktoré sa pripravovali na útok Video Ukrajinskí obrancovia 5. júna 2025 zabránili ruským okupantom spôsobiť obete medzi civilným obyvateľstvom. Zdroj: Ukrajinský generálny štáb

„Existuje systém, ktorý je na Ukrajine veľmi dobre známy – systém Patriot, ktorý nás zachránil na začiatku 90. rokov, kedy bola prvá vojna v Perzskom zálive. Potom sme dostali systém Patriot zo Spojených štátov. A mimochodom, tieto systémy sú teraz na Ukrajine. Sú to izraelské systémy, ktoré boli v izraelskej výzbroji na začiatku 90. rokov. Súhlasili sme s ich odovzdaním Ukrajine. Bohužiaľ, o tom sa veľmi nehovorí. Ale keď sa tvrdí, že Izrael nepomohol Ukrajine, tak to nie je pravda,“ povedal veľvyslanec podľa serveru RBK-Ukrajina. Brodsky nespresnil, kedy Izrael tieto zbrane Ukrajine odovzdal, poznamenal server BBC News.

Čítajte aj FOTO/VIDEO: Úder za úderom na strategickú flotilu Ruska: zoznam potvrdených zdevastovaných bombardérov Moskvy. Aký má útok dopad?

Ukrajina už skôr disponovala protiraketovými systémami Patriot, ktoré poskytli západní spojenci, ale sťažovala sa, že ich počet nestačí uchrániť ukrajinské mestá pred ruskými útokmi a náletmi.

Patriotov sú mimoriadne dôležité, pretože sú schopní zostreliť balistické rakety, vrátane rakiet Kinžal, ktoré Rusko označuje za hypersonické, napísal RBK-Ukrajina. Zároveň pripomenul neoficiálne informácie o tom, že už vlani Ukrajina rokovala s USA a Izraelom o odovzdaní ôsmich systémov Patriot. Výsledky týchto rokovaní neboli zverejnené, a tento rok americký list The New York Times písal, že by v lete mala Ukrajina dostať jeden systém Patriot z Izraela.

Unikátne zábery zo špeciálnej operácie Pavučina Video Ukrajinská tajná služba zverejnila unikátne zábery zo špeciálnej operácie „Pavučina“, v rámci ktorej bolo zasiahnutých niekoľko vojenských lietadiel ruského strategického letectva. Zdroj: Ukrajinská tajná služba SBU

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v apríli vyzval spojencov na poskytnutie ďalších desiatich protivzdušných systémov Patriot. Vyhlásil tiež, že Ukrajina je pripravená ďalšie protivzdušné systémy kúpiť od Spojených štátov. „Odovzdali sme americkej strane veľký balík položiek, ktoré chceme kúpiť,“ poznamenal Zelenskyj. „Kúpiť v tej či inej podobe. Je to naša vec, ako to zaplatíme,“ dodal vtedy podľa serveru RBK-Ukrajina. Zelenskyj podľa portálu hovoril o nákupe zbraní protivzdušnej obrany za 30 miliárd a ďalších zbraní za až 50 miliárd dolárov.

Systémy Patriot, ktoré Izrael poskytol Ukrajine, majú bohatú vojenskú históriu. Počas prvej vojny v Perzskom zálive ich Spojené štáty nasadili v Izraeli na ochranu miest vrátane Tel Avivu pred raketovými útokmi irackého režimu Saddáma Husajna. Rakety typu Scud, ktoré vtedy Irak vypálil na Izrael, mali za cieľ vyvolať eskaláciu konfliktu, avšak vďaka systému Patriot sa podarilo viaceré hrozby eliminovať. Práve tieto obranné systémy teraz pomáhajú Ukrajine čeliť ruskej agresii.