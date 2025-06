Jachta s aktivistami na palube zakotvila v izraelskom prístave. Macron žiada o rýchly návrat Francúzov

Humanitárna loď Madleen s 12 aktivistami na palube, ktorí chceli priviezť pomoc do Pásma Gazy, no zadržala ich izraelská armáda, doplávala v pondelok večer do izraelského prístavu Ašdod. Aktivisti vrátane Švédky Grety Thunbergovej po vylodení sa podstupujú lekárske prehliadky, píše TASR podľa správ agentúr AP a DPA a stanice BBC.