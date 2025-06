Kňaz, ktorý sa nebojí žralokov ani vĺn: V Austrálii zachraňoval životy, nebolo to prvýkrát

Tridsaťosemročný Ryan, ktorý slúži ako katolícky kňaz na farnosti v štáte Západnej Austrálie, surfoval na pláži blízko mesta Broome, keď zbadal dvoch plavcov. Myslel si, že sa topia. Išiel preto ich smerom a volal na nich, odpovede sa ale nedočkal. Zrazu sa však jeden z mužov vyškriabal na jeho dosku, viditeľne upokojený, že sa mu dostalo pomoci. Neskôr kňaz zistil, že išlo o otca a syna.

„Tým, že žijeme v turistickom meste, sa stretávame s ľuďmi, ktorí nie sú zvyknutí na otvorenú vodu. Tá môže vyzerať pokojne, ale keď nastane veľký príliv… počas jednej minúty sa dostanete zo stráženého priestoru na otvorené more,“ povedal kňaz.

Otec Ryan je známy nielen v katolíckom kostole v Broome, ale aj v tamojšej komunite surferov a plavcov. Pred tromi rokmi dostal vyznamenanie za statočnosť, keď v roku 2020 zachránil so svojim kamarátom, opäť na surfe, mladíka, ktorého pohrýzol biely žralok. „Nemám pocit, že by som urobil niečo výnimočné,“ povedal vtedy ocenený kňaz serveru The Catolic Leader. „Ďakujem Bohu, že mi v ten okamih dal odvahu, a tiež si pamätám, že som vtedy nebol sám,“ dodal.

Záchrana otca a syna bola v niečom podobná incidentu pred piatimi rokmi, ale bola „o niečo desivejšia“. Za to, že bol schopný týmto trom mužom pomôcť, vďačí rokom plávania. „Zdieľame oceán s toľkými ďalšími krásnymi tvormi. Je to tajomstvo, čo ma k nemu a surfovanie vždy priťahovalo. Verím tiež, že najlepší spôsob, ako prekonať strach, je čeliť mu,“ dodal.

Západná Austrália zaznamenala v poslednej dobe nárast počtu plavcov, ktorí sa dostali do vlnobitia a do problémov mimo vyznačenej oblasti, ktoré strážia plavčíci.