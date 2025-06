Šéf nemeckej spravodajskej služby: Nepodceňujte Putina, Ukrajina je pre Moskvu len prvý krok na ceste na Západ

Ruská Su-35 horí na zemi, zostrelili sme ju, hlásia Ukrajinci Video

„Sme si veľmi istí, a máme pre to aj spravodajské dôkazy, že Ukrajina je len krokom na ceste na Západ,“ povedal Kahl. „V Moskve sú ľudia, ktorí už neveria, že článok päť NATO funguje. A radi by to otestovali,“ povedal Kahl.

Piaty článok Severoatlantickej zmluvy zakotvuje záväzok pomôcť v rámci kolektívnej obrany Severoatlantickej aliancie.

Šéf BND povedal, že cieľom ruského vedenia je rozšíriť oblasť svojho vplyvu na Západ. „Chcú NATO katapultovať späť k stavu z konca 90. rokov. Chcú Ameriku vystrnadiť z Európy a k tomu je im dobrý každý prostriedok,“ varoval Kahl. Tomu sa podľa neho treba brániť od začiatku. Najmenej krvavým spôsobom, ako zabrániť vojne, je odstrašenie, dodal.

Rusko v terajšej vojne proti Ukrajine požaduje kapituláciu Ukrajiny, „a inak nič“, je presvedčený Kahl, ktorý nepovažuje za príliš nádejné ani rokovania Západu s Ruskom. „Neexistuje ani najmenšia indícia pre to, že Putin niečo zmenil vo svojom uvažovaní, vo svojom agresívnom prístupe k tomu, ako tento problém ukončiť,“ upozornil Kahl a poukázal aj na posledné rokovania medzi zástupcami Ukrajiny a Ruska v Istanbule, kde Moskva predložila maximalistické požiadavky.

Ruskí predstavitelia odovzdali ukrajinskej delegácii memorandum s požiadavkami na ukončenie vojny. Zahŕňajú okrem iného medzinárodné uznanie Krymu, Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti ako súčasťou Ruskej federácie, obmedzenie počtu ukrajinských vojakov a zbraní, neutralitu Ukrajiny alebo zákaz vojenských aktivít tretích štátov na jej území.