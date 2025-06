V Kremli sa chystá veľké stretnutie. Plánuje Putin brutálnu pomstu proti Zelenskému?

Bezpečnostná rada, na čele ktorej stojí Putin, má teraz dokopy 35 členov (z nich 13 stálych), ktorých vymenúva prezident. Naposledy rokovala 30. mája, ruský líder sa vtedy prostredníctvom videokonferencie spojil s desiatimi členmi rady. Najbližšie zasadnutie by podľa označenia „veľké" mohlo byť v kompletnom formáte a priamo v Kremli.

Ruská Su-35 horí na zemi, zostrelili sme ju, hlásia Ukrajinci Video

Po sérii ukrajinských úderov sa dalo očakávať, že Rusi sa budú revanšovať. Potvrdzuje to mohutná paľba i nálety dronov. A nemenej fakt, že sa zamerali aj na západné časti Ukrajiny, kde si za terče vybrali mestá Luck a Ternopiľ. V Kyjeve informovali, že najnovšie v noci z 8. na 9. júna ruská armáda nasadila do boja približne 500 dronov a rakiet. A aký význam má z jej pohľadu útočiť vzdialené oblasti? „Pretože Rusi veľmi dobre vedia, že Ukrajina niekde skrýva svoju vojenskú techniku, muníciu, výrobu zbraní," ozrejmil podľa serveru RBK-Ukrajina vojenský analytik Ivan Stupak s tým, že nepriateľ nachádza tieto ciele po získaní spravodajských informácií.

Novej vlne útokov museli odolávať aj v Kyjeve. Čo sa týka odplaty Rusov, je pravdepodobné, že sa ešte len pokúsia vystaviť Ukrajincom krvavý účet. Agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na nemenovaných oficiálnych predstaviteľov USA, napísala, že nevylučujú nové rozsiahle ruské útoky proti Ukrajine. Špekuluje sa o ruských úderoch na energetickú infraštruktúru a tiež o zámere zasiahnuť vládne budovy. „Rusko by mohlo zaútočiť na ústredie tajnej služby v Kyjeve alebo na regionálne spravodajské oddelenia s balistickými raketami stredného doletu, podobne aj na zbrojovky," povedal pre Reuters americký analytik Michael Kofman.

Ako vystrašiť Rusov? Stíhačkou F-35 a atómovou bombou B61-12 Video Neviditeľné" stíhačky F-35 majú byť schopné niesť jadrové bomby B61-12. Zdroj: US Air Force

Na rozšírenom zasadnutí bezpečnostnej rady sa určite nebude hovoriť o podrobnostiach prípadnej brutálnej odplaty, pretože tajné vojenské otázky Putin rozoberá v najužšom okruhu generálov. Z rokovania sa preto môžu dostať na verejnosť iba propagandistické posolstvá, respektíve by mohli zaznieť ultimáta adresované ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. K tejto možnosti sa prikláňa analytik ukrajinskej televíznej stanice Kanal 24 Vitalij Portnykov: „Rozšírené zasadnutie bezpečnostnej rady sa neuskutoční pre pomstu, ale hlavne z propagandistických dôvodov. Nevylučujem, že Putin oznámi nové požiadavky voči Ukrajine a že proti nej vznesie ďalšie obvinenia." Dodajme, že nejaké prípadné ultimátum by mohol Putin spojiť s veľkou hrozbou.

Ukrajinský politológ Vadym Denysenko na webovej stránke Liga predostrel niekoľko možných scenárov zasadnutia ruskej bezpečnostnej rady. Ako prvú možnosť spomenul vyhlásenie druhej vlny čiastočnej mobilizácie (prvá bola na jeseň 2022). V druhom rade podľa neho prichádza do úvahy protiprávne vyhlásenie ďalších ukrajinských území za súčasť Ruskej federácie. Upriamil aj pozornosť na návštevu tajomníka bezpečnostnej rady a exministra obrany v Pchjongjangu. Sergej Šojgu tam rokoval so severokórejským diktátorom Kim Čong-unom tri dni ukrajinských útokoch na mosty a letecké základne. „Tretia možnosť – obrátia sa na Severnú Kóreu s prosbou, aby pomohla s ľudmi. Putinovi môže poskytnúť podľa mňa maximálne 100-tisíc mužov. Keby ich však toľko bolo, znamenalo by to pre nás vážny problém," poznamenal Denysenko o tretej špekulácii.

Čítajte aj Drobček a Buldog ako jeden generál. Kto je šéf ukrajinskej tajnej služby, ktorý naháňa Rusom strach?

O možnosti opakovaného nasadenia severokórejských vojakov sa zmienil aj ukrajinský vojenský expert Pavlo Lakijčuk v rozhovore pre kanál Freedom. Podľa neho 50-tisíc až 100-tisíc mužov v uniforme vyslaných od Kima by Putinovi umožnilo vyhnúť sa nepopulárnej čiastočnej mobilizácii. (v Kurskej oblasti ich donedávna bojovalo okolo 10-tisíc). „Tento počet by vyriešil problém s mobilizáciou a so stratami na fronte," domnieva sa Lakijčuk. Pripomeňme v tejto súvislosti, že ruskí velitelia potrebujú veľa živej sily, lebo sa predpokladá, že Putin ich pripravuje na rozsiahlu letnú ofenzívu proti Ukrajincom.