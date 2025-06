Zelenskyj obvinil Orbána z vojenskej špionáže. Tvrdí, že maďarská rozviedka sa zaujímala aj o protivzdušnú obranu

Pripomeňme, že aféra vypukla už pred mesiacom. Ukrajinci vtedy oznámili, že zadržali dvoch ľudí, ktorí pracovali pre maďarskú vojenskú rozviedku. Uviedli o nich, že zbierali informácie o bezpečnosti Zakarpatskej oblasti, hľadali zraniteľné miesta v obrane a zisťovali, ako by miestni obyvatelia reagovali na príchod mierotvorcov z Maďarska. V Kyjeve už dlhší čas podozrievajú orbánovcom, že keby došlo k rozvratu štátu, Maďari by si radi uchmatli časť ukrajinského územia, ktoré obývajú príslušníci maďarskej národnostnej menšiny.

Výmena názorov Zelenského s Orbánom v Buenos Aires (december 2023) Video

Škandál následne po vzájomnom vyhostení diplomatov viac-menej utíchol, teraz sa však k nemu ukrajinský líder vrátil. „Maďarská vojenská spravodajská služba sa zaujímala o rozmiestnenie systémov protivzdušnej obrany a vojenských jednotiek na území Ukrajiny," povedal Zelenskyj pre Valász Online. Zároveň potvrdil informáciu, že agenti sa venovali skúmaniu nálady medzi obyvateľmi v prípade príchodu maďarských mierotvorcov. Prezident pokračoval, že sa na konanie Maďarska pýtal predstaviteľov členských štátov NATO, ktorí ho ubezpečili, že na ničom takom sa poza chrbát Kyjeva s Budapešťou nedohodli.

Zelenskyj vyjadril veľké počudovanie nad aktivitami Maďarska na ukrajinskom teritóriu. V podstate nepriamo nevylúčil, že zber informácií mal slúžiť možno aj záujmom Ruska: „Ako by sme na to mali reagovať počas vojny? Nehovorím, že Budapešť niečo chce, ale ak nie, tak pre koho potom zhromažďuje informácie? Opýtal som sa zástupcov NATO, či sa obrátili na Maďarsko so žiadosťou o získavanie údajov o týchto veciach, povedali, že nie."

Prezident dal najavo, že má záujem o dobré ukrajinsko-maďarské vzťahy, no súčasne jasne naznačil, že to bude nemožné, pokiaľ maďarský premiér Viktor Orbán nezmení svoje správanie a ciele. Pripomenul, že Maďarsko začalo už dávnejšie zasahovať do vnútorných záležitostí Ukrajiny, zmienil sa o vydávaní maďarských pasov príslušníkom maďarskej národnostnej menšiny v Zakarpatskej oblasti napriek tomu, že ukrajinská legislatíva neuznáva dvojaké občianstvo.

Zelenskyj zdôraznil, že ukrajinská kontrarozviedka získala veľa dôkazov o maďarskej špionáži: „Máme k dispozícii ďalšie fotografie a videozáznamy z rôznych stretnutí organizovaných maďarskou vojenskou spravodajskou službou na maďarskom území, ktoré v prípade potreby zverejníme," podčiarkol. Malo by ísť asi o stretnutia agentov ukrajinskej štátnej príslušnosti maďarskej národnosti, ktorí si chodili po inštrukcie aj po finančné odmeny k riadiacim dôstojníkom v Maďarsku.

Putin sa stretol s Orbánom v Moskve (Archívne video) Video

Zelenskyj uzavrel obvinenia Orbánovho režimu týmito slovami: „Nechcem sa nikomu vyhrážať, ale naozaj máme všetko. Vrátane toho, ako maďarská vojenská rozviedka platila svojho agenta. Všetko sme dokumentovali. Maďarská sieť bola vytvorená v roku 2021, úlohy vojenského charakteru boli zadávané v rokoch 2024 – 2025." Prezident dodal, že posledná výmena informácií medzi agentmi a ich riadiacimi dôstojníkmi v Maďarsku sa uskutočnila 25. marca tohto roku.