Sadizmus ruských väzníc: šokovaný lekár zverejnil fotku vojaka, ktorému Rusi v zajatí vypálili do tela odkaz

Ukrajinskí zajatci sa vracajú domov a plačú Video Archívne video z minuloročnej výmeny zajatcov.

„Žiaľ, fotografia je skutočná,“ uviedol Jusov v rámci spoločného celonárodného spravodajského vysielania. Dodal, že ide o vojaka, ktorý sa vrátil na Ukrajinu počas jednej z predchádzajúcich výmen zajatcov. „Počas lekárskej prehliadky v rehabilitačnom centre lekár – otrasený tým, čo videl – urobil fotografiu a zverejnil ju. Táto snímka je dôkazom toho, čím si naši obrancovia prechádzajú v zajatí,“ vyhlásil hovorca.

Podľa Jusova ide o jasný dôkaz systematického mučenia a porušovania práv ukrajinských vojnových zajatcov v ruskom zajatí. „Foto hovorí samo za seba. A je nevyhnutné, aby ho nevideli len Ukrajinci – tí veľmi dobre vedia, kto sú Rusi – ale aby ho videl celý svet,“ dodal.

Hovorca rozviedky tiež uviedol, že až 90 percent prepustených ukrajinských zajatcov vypovedá o závažných porušeniach podmienok zadržiavania zo strany Ruska – od nedostatku lekárskej starostlivosti až po fyzické a psychické mučenie. Všetky prípady Ukrajina dôkladne dokumentuje a identifikuje osoby zodpovedné za tieto zločiny. Informácie sú podľa DIU priebežne poskytované medzinárodným organizáciám.

Streľba pri Robotyne, ruskí vojaci zastrelili zajatých Ukrajincov Video

„Je to vizuálne veľmi zreteľné – existuje obrovský rozdiel medzi stavom, v akom sa vracajú ruskí zajatci do Ruska, a stavom, v akom sa vracajú naši obrancovia. Porušovanie podmienok zadržiavania, nedostatok základného jedla či lekárskeho ošetrenia – to je v ruskom zajatí bežné,“ upozornil Jusov podľa Ukrajinskej pravdy. Podľa neho je potrebné, aby na to zareagoval Medzinárodný výbor Červeného kríža aj celé medzinárodné spoločenstvo.

Fotografia, ktorú 9. júna zverejnil portál Clash Report, ukazuje telo prepusteného ukrajinského vojaka s mnohými jazvami a vypáleným nápisom „Sláva Rusku“. Táto udalosť je ďalším z množstva prípadov dokumentujúcich brutálne zaobchádzanie s ukrajinskými zajatcami počas ruskej invázie.

