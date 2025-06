Detaily o priebehu streľby v Grazi: sú známe iniciály aj národnosť útočníka. Zanechal list na rozlúčku

Desať mŕtvych a 12 zranených, z toho dvaja v kritickom stave. Taká je bilancia najväčšieho masakra v histórii rakúskych škôl. Útočníkom bol 21-ročný študent, ktorého motívom mohla byť pomsta za to, že ho spolužiaci šikanovali. Predpoludním prišiel na gymnázium v štajerskom meste Graz, kde predtým študoval, a začal strieľať. Po krvavom čine spáchal samovraždu. Rakúski politici hovoria o "národnej tragédii", kancelár Christian Stocker vyhlásil na pamiatku obetí trojdňový smútok.

Masaker v škole v Grazi Video

„Tento horor sa nedá opísať slovami. Čo sa dnes odohralo na škole v Grazi, zasiahlo našu krajinu priamo do srdca. Boli to mladí ľudia, ktorí mali celý život pred sebou. Učiteľ, ktorý ich na ich ceste sprevádzal. Nie je nič, čo by v tejto chvíli mohlo zmierniť bolesť, ktorú cítia rodičia, starí rodičia, súrodenci a priatelia zavraždených. Rakúsko smúti,“ napísal na sociálnej sieti X spolkový prezident Alexander Van der Bellen.

Streľba v triedach

Útok sa odohral v Grazi, v druhom najväčšom meste Rakúska, ktoré je metropolou spolkovej krajiny Štajersko. To, že si páchateľ Artur A. vybral práve vyššie reálne gymnázium na ulici Dreierschützengasse neďaleko hlavnej stanice, nebola náhoda. Sám ho v minulosti navštevoval a ako informovali rakúske médiá, spolužiaci ho tam údajne šikanovali.

Evakuácia preživších zo školy v Grazi Video

V utorok (10. júna) krátko po 10. h s dvoma zbraňami, ktoré mal v legálnej držbe – s pištoľou zn. Glock a brokovnicou, vtrhol do dvoch tried (v jednej z nich predtým sedával) na treťom poschodí a spustil paľbu. Podľa portálu rádia Ö24 strieľal bez výberu okolo seba. Svedkovia neskôr vypovedali, že počuli asi 30 až 40 výstrelov. Ako pre server Puls24 prezradil otec dvoch detí, ktoré navštevujú školu, jeden z jeho synov si život zachránil tým, že si ľahol na podlahu a predstieral, že je mŕtvy. Na sociálnych sieťach sa už začali šíriť aj videá z útoku. Jedno z nich, nasnímané z vyššieho poschodia gymnázia, zachytáva priamo streľbu v triede. V škole, kde študuje zhruba 400 žiakov a učí 43 pedagógov, následne vypukla panika a kto mohol, ušiel.

Policajti na miesto dorazili už o niekoľko minút. Podľa ženy, ktorá pracuje v blízkosti gymnázia, tam už o 10.15 h prichádzalo viacero policajných áut. „Bolo ich čoraz viac a viac. Prišli aj záchranári a helikoptéra,“ opísala pre denník Kleine Zeitung. Výstrely zo školy však nepočula, preto chvíľu trvalo, kým zistila, čo sa stalo.

Na mieste čoskoro zasahovalo až 300 policajtov, 158 miestnych záchranárov a 31 pracovníkov krízovej pomoci. 65 sanitiek rozvážalo zranených do viacerých nemocníc v Grazi. Študentov evakuovali do viacúčelovej Haly Helmuta Lista neďaleko školy. Šokovanej mládeži a rodičom prišli na pomoc i psychológovia. Celkovo sa postarali asi o 600 ľudí – okrem zranených napríklad aj o očitých svedkov či príbuzných obetí.

Päťdesiatšesť príslušníkov špeciálnej policajnej jednotky Cobra prehľadalo školu, lebo z prvých informácií nebolo jasné, či nešlo o viacerých páchateľov. To sa však nepotvrdilo. Ako sa zistilo, 21-ročný útočník sa po krviprelievaní, ktoré spôsobil, zatvoril na toalete, kde si vzal život. Jeho besneniu padlo za obeť osem študentov a jeden pedagóg. Viacerých zasiahol priamo do hlavy. Okolo 11.30 h polícia napokon oznámila, že oblasť je už bezpečná.

Čítajte aj Odborník: Náznaky, že sa schyľuje k útoku, vieme rozpoznať. Život vám môžu zachrániť tri písmená

Páchateľ bez záznamu

Aj keď sa spočiatku spomínalo až 28 zranených, ich počet sa neskôr znížil na 12. V miestnej Univerzitnej nemocnici ošetrili dvoch dospelých a päť mladistvých. Piati boli ťažko zranení, dvaja vo veľmi vážnom stave, všetkých museli operovať. V nemocnici v grazskom okrese Eggenberg ošetrili troch mladistvých a jedného dospelého. Niekoľko zranených prijali aj ďalšie zdravotnícke zariadenia. „Pre rodičov a príbuzných je to peklo. Hlavne preto, lebo nevedia, či to nepostihlo aj ich vlastné dieťa,“ uviedla pred novinármi primátorka Grazu Elke Kahrová. Ocenila prácu polície i záchranárov a udalosť označila za „strašnú tragédiu“. Redaktori denníka Heute natrafili pri škole na 51-ročného Michaela, ktorého 16-ročná dcéra na gymnáziu študuje. Po správach o streľbe mal o ňu veľký strach, pretože sa jej pokúšal volať na mobil a dlho nezdvíhala. Uľavilo sa mu, až keď sa nakoniec ozvala, že je v poriadku.

Minister vnútra Gerhard Karner na tlačovej konferencii popoludní uviedol, že obeťami útoku je šesť žien a traja muži. Podľa portálu Ö24 zavraždil Artur A. štyri dievčatá z piatej triedy, troch maturantov z ôsmeho ročníka a ešte vonku pred školou zabil učiteľa. Posledná z obetí údajne skonala v nemocnici.

Čítajte aj Masaker v škole v Grazi: 11 mŕtvych, 11 zranených. Útočil bývalý žiak, mal 21 rokov. Pomoc potrebovalo 600 ľudí

O páchateľovi sa zatiaľ veľa nevie. Podľa Karnera pochádzal z okolia Grazu a bol rakúskym občanom. Štúdium na uvedenom gymnázium v minulosti prerušil a ešte nezmaturoval, no o jeho motívoch, ako je možné šikanovanie, sa len špekuluje. Brokovnicu si vraj zohnal iba pár dní pred činom.

Orgány činné v trestnom konaní o ňom doteraz nemali nijaký záznam – okrem toho, že dávnejšie nahlásil krádež peňaženky. Nešlo teda o nikoho, kto by bol svojím správaním nápadný alebo podozrivý z prípravy násilného činu. Podľa portálu denníka Kronen Zeitung našli policajti pri prehliadke jeho bytu list na rozlúčku.