Fico ponúka prácu na Slovensku Uzbekom. V Rusku majú na svedomí najviac zločinov spáchaných cudzincami

Robert Fico by rád obsadil voľné pracovné miesta Uzbekmi. Oznámil to počas návštevy Taškentu. „Uzbekistan je pripravený poskytnúť 200-tisíc pracovníkov, ktorí by mohli robiť v zahraničí. Slovensko potrebuje 150-tisíc kvalifikovaných pracovných síl," citovala TASR slovenského premiéra. Spresnil, že ho zaujímajú Uzbeci, ktorí by sa zamestnali napríklad v automobilkách, zmienil sa aj o zdravotných sestrách.

Fico dal najavo, že dovoz pracovnej sily na Slovensko by nebol ojedinelý v členských štátoch EÚ: „V Uzbekistane je už vytvorený model spoločne s Nemeckom, v ktorom sa priamo na uzbeckom území pripravujú konkrétne profesie. Do tohto chceme ísť." Zrejme mal na mysli memorandum medzi Berlínom a Taškentom. Podpísali ho pred mesiacom, zameriava sa na odborné vzdelávanie uzbeckých pracovníkov v kľúčových odvetviach nemeckého hospodárstva.

Treba zdôrazniť, že téma gastarbeiterov zaujíma nielen Fica, ale aj uzbeckú vládu, ktorá sa snaží nájsť pre svojich občanov nové krajiny, kde by sa mohli legálne zamestnať. Prečo jej na tom záleží? Gastarbeiteri posielajú príbuzným do Uzbekistanu veľkú časť zarobených peňazí, čo pochopiteľne pomáha nielen im, ale aj prospieva domácej ekonomike.

Uzbekistan má viac ako 35 miliónov obyvateľov. Státisíce z nich robia v Rusku. Pred niekoľkými rokmi pracovalo v zahraničí celkovo približne 2,1 milióna Uzbekov. Ich počet potom klesol v dôsledku pandémie koronavírusu. Výrazné zmeny súvisiace s uzbeckou pracovnou silou nastali aj u ruských zamestnávateľov, o čom ešte bude reč. Z oficiálnych údajov vyplýva, že na konci roku 2024 malo prácu v Rusku bezmála 700-tisíc Uzbekov. Legálne. Dokopy ich je určite viac, lebo mnohí robia načierno.

Mimochodom, kto by mohli byť tí, čo sa o nich Fico dozvedel, že tvoria potenciál 200-tisíc pracovníkov smerom do zahraničia? Štatistické údaje uvádzajú, že v období od januára do októbra 2024 sa do tejto stredoázijskej republiky vrátilo zhruba 115-tisíc gastarbeiterov, pričom sa očakával návrat ďalších niekoľko desiatok tisícov. Aktuálne by ich mohlo byť dokopy možno až 250-tisíc.

Kým do susedného Kazachstanu odchádza za prácou čoraz viac Uzbekov, naopak, z Ruska prichádzajú v hojnom počte do vlasti. Dá sa preto predpokladať, že veľa prípadných záujemcov o zamestnanie na Slovensku predtým robilo v Ruskej federácii.

Pozrime na finančné ohodnotenie ľudí, ktorí pracujú v Uzbekistane. V uzbeckých sumoch vychádza priemerná mesačná mzda na 5,36 milióna. Za veľkým číslom sa však skrýva veľmi málo peňazí: v prepočte len 370 eur hrubý príjem. Najviac zarábajú ľudia v Taškente (v priemere 630 eur), v dvoch slabo rozvinutých regiónoch to vychádza iba 260 eur. Existujú pritom obrovské rozdiely v jednotlivých odvetviach: banky a poisťovne dávajú mesačne priemerný plat 1100 eur, v školstve je táto mzda 250 eur a v zdravotníctve dokonca len 230 eur. Na Slovensku dostávajú zdravotné sestry takmer osemnásobne viac peňazí, čiže Ficova zmienka o zamestnávaní uzbeckých zdravotníčok má logiku.

Mimochodom, keby sme sa pustili do špekulácií, záujem Fica o uzbeckú pracovnú silu by mohol súvisieť s tým, že chce, aby slovenské zbrojovky prerazili v Uzbekistane, prípadne aby sa tam rozbehla spoločná výroba nejakých zbraní. Na revanš môže Fico ponúknuť tamojšiemu prezidentovi Šavkatovi Mirzijojevovi otvorené dvere Slovenska jeho občanom za účelom práce. Aj toto má svoju logiku… Prečo?

Počas silnejúcej vlny návratu Uzbekov z Ruska uzbecký premiér Abdulla Aripov vyhlásil, že vláda chystá dve opatrenia, ktoré im majú pomôcť. V novembri minulého roku sa zmienil o pláne presmerovať 200-tisíc ľudí do vyspelých štátov. Konkretizoval, že dokopy ide o 21 krajín, medzi európskymi spomenul napríklad Nemecko a Poľsko. V rovnakom čase jeho vláda predložila do parlamentu návrh akčného plánu v súčinnosti s prezidentom, ktorý má názov Uzbekistan-2030. Podstatný bod projektu spočíva v zámere vytvoriť 2,5 milióna nových pracovných miest v krajine a zlepšiť podmienky v oblasti poľnohospodárstva.

V Uzbekistane je bez práce menej ako 5 percent občanov, ale situácia by sa mohla dramaticky zhoršovať v prípade, že vracajúci sa gastarbeiteri si nenájdu prácu v iným štátoch, respektíve ak im vláda nepomôže vytvoriť na domácej pôde nové pracovné príležitosti.

Veľa Uzbekov je odkázaných pri svojom živobytí na peniaze, ktoré im posielajú gastarbeiteri. Server Global Voices upozornil, že za prvých desať mesiacov minulého roku bankovým prevodom poskytli príbuzným dokopy až 12 miliárd dolárov (10,5 miliardy eur). „Celkovo 9,8 miliardy dolárov, čo je 78 percent z celkového objemu, bolo odoslaných z Ruska," ozrejmila uzbecká centrálna banka. Z Kazachstanu to bolo oveľa menej peňazí: v prepočte 525 miliónov eur.

Teraz nasleduje ešte nezodpovedaná otázka: čo zapríčiňuje odlev uzbeckých pracujúcich z Ruska? Pandémia koronavírusu je minulosť, pribudli iné faktory. Hovorí sa, že prisťahovalci čelia v Rusku rastúcej nevraživosti, čo má súvisieť s názorom, že „berú prácu domácim ľuďom".

Uzbekom v Ruaku uškodil aj prípad ich občana, ktorého Rusi v polovici decembra 2024 zatkli po atentáte na významného generála. Tento Uzbek sa priznal, že nastražil bombu, ktorá zabila náčelníka radiačnej, chemickej a biologickej obrany armády Igora Kirillova. Pomohol ho zlikvidovať po sľube ukrajinskej tajnej služby, že mu dá odmenu 100-tisíc dolárov.

A je tu ešte jeden vážny dôvod: šíria sa správy, že Rusi presviedčajú (alebo niekedy nútia) Uzbekov, aby prijali ruské občianstvo, lebo potom ich môžu povolať do armády bojujúcej proti Ukrajine. Gastarbeiter si preto radšej zbalí svoje veci a vráti sa do vlasti.

Kým Uzbeci sa sťažujú na to, ako s nimi v Rusku zaobchádzajú, naopak, v tejto krajine majú na nich ťažké srdce pri pohľade na štatistiky o kriminalite. Zo správy ruského ministerstva vnútra za roky 2000 – 2022 vyplýva, že počet trestných činov spáchaných zločincami stúpol až o tretinu. Uzbeci mali na svedomí až dve pätiny kriminálnych skutkov.

V roku 2002 ruské úrady registrovali v porovnaní s predchádzajúcim rokom dokonca 52-percentný nárast počtu vrážd, z ktorých obžalovali všetkých cudzích štátnych príslušníkov. Ich počet sa medziročne zvýšil z 161 na 246. Čo sa týka obchodovania s drogami, medzi migrantmi najviac s nimi kšeftovali Uzbeci, Tadžici a Kirgizi.

Ešte pripomeňme, že Uzbekistan je prevažne moslimská krajina, v ktorej sa k islamu hlási až 96 percent obyvateľov. Keď pred desiatimi rokmi v Európe vrcholila utečenecká kríza, Fico tvrdil, že existujú riziká u vyznávačov islamu: „Monitorujeme každého jedného moslima, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky. Sú to zväčša legálne ľudia, ktorí sú tu," vyhlásil Fico v novembri 2015. Uvidí sa ešte len, čo bude rozprávať, ak sa na Slovensku dostanú uzbeckí pracovníci, ale predtým je ešte otázne, ako sa k jeho projektu dovozu pracovnej sily z Uzbekistanu postavia jeho koaliční partneri z Hlasu a SNS.