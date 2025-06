Tusk žiada Sejm o dôveru, do rozpravy sa prihlásil rekordný počet poslancov

Poslanci sa s otázkami mohli prihlásiť po premiérovom prejave. Debata sa podľa rokovacieho poriadku obmedzuje výlučne na otázky adresované predsedovi vlády a jeho odpovede. Hlasovanie o dôvere kabinetu je naplánované na 14.00 h.

Vyslovenie dôvery vláde vyžaduje jednoduchú väčšinu hlasov. Na hlasovaní sa teda musí zúčastniť najmenej 230 zo 460 poslancov Sejmu. Ak by Sejm dôveru vláde nevyjadril, je povinná zložiť rezignáciu do rúk prezidenta Andrzeja Dudu.

Čítajte viac Slovensko v zovretí chudoby - porovnanie slovenskej a poľskej ekonomiky

Podporu vláde odmietli kluby Právo a spravodlivosť (PiS) so 189 poslancami, Konfederácia so 16 poslancami a poslanecká skupina Razem s piatimi členmi. Počas prejavu premiéra bolo prítomných len niekoľko opozičných poslancov z klubu PiS. „Spočítajte sa na prstoch jednej ruky a dajte mi správu, koľko vás tu je,“ okomentoval to vo svojom prejave Tusk.

Vládna koalícia disponuje spolu 242 poslancami, z toho Tuskova Občianska koalícia má 157, kluby Poľsko 2050 a PSL po 32 a Ľavica 21 poslancov. O vyjadrenie dôvery požiadal premiér po prezidentských voľbách, v ktorých zvíťazil kandidát podporovaný opozíciou Karol Nawrocki nad kandidátom vládnej Občianskej koalície Rafalom Trzaskowskim.