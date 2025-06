Trump plánuje poslať tisíce migrantov vrátane Európanov na Guantánamo, píše WP

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa chystá poslať do detenčného zariadenia na námornej základni Guantánamo na Kube tisíce migrantov vrátane Európanov, ktorí sa v USA zdržiavajú nelegálne. Americká vláda by ich presun mohla začať už tento týždeň a neplánuje o ňom informovať vlády domovských krajín zadržaných, napísal denník The Washington Post (WP) s odvolaním sa na amerických činiteľov s informáciami o plánoch.

Cudzinci, ktorých prevoz na Guantánamo administratíva zvažuje, pochádzajú okrem iného z radu európskych spojeneckých krajín. Je medzi nimi Británia, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Írsko, Belgicko, Holandsko, Litva, Poľsko, Turecko alebo Ukrajina. Veľa ich pochádza z ďalších častí sveta, napríklad z Haiti.

Ich presun by sa mohol začať už dnes, pričom v rámci príprav malo 9 000 osôb podstúpiť zdravotnú prehliadku, aby sa určilo, či sú pre pobyt na Guantáname dostatočne zdraví. Tento počet by znamenal výrazný nárast oproti zhruba 500 migrantom, ktorí boli na základni krátkodobo zadržiavaní od februára, uviedol server Politico. Bol by to tiež významný krok smerom k uskutočneniu Trumpovho plánu zadržiavať na Guantanáme až 30 000 migrantov, ktorý prezident oznámil v januári.

Podľa WP by novo presunutí migranti na Guantáname boli zadržiavaní dočasne pred ich deportáciou do krajín pôvodu.

Predstavitelia Trumpovej administratívy podľa WP tvrdia, že posielať viac migrantov na Guantánamo je nutné vzhľadom na potrebu uvoľniť kapacity v detenčných zariadeniach v USA. Tie sú preplnené v súvislosti s imigračnými raziami, ktoré Trump zosilnil v rámci sľubu podniknúť najväčšiu deportačnú kampaň v americkej histórii. Využitie neslávne presláveného zariadenia by podľa WP malo za cieľ odradiť cudzincov od nelegálneho prisťahovalectva do Spojených štátov.

Vláda zvažuje presun približne 800 Európanov, vrátane jedného Rakúšana, 100 Rumunov a 170 Rusov, píše WP s odvolaním sa na dokument, ktorý s denníkom zdieľali americkí predstavitelia. Tento bod plánu vyvolal obavy u niektorých amerických diplomatov, ktorí upozorňujú, že väčšina európskych krajín sú spojencami USA a obvykle spolupracujú pri prijímaní svojich deportovaných občanov. Umiestňovanie týchto osôb na Guantánamo preto podľa nich nie je nutné.

Americké väzenské zariadenie známe ako Guantánamo na pobreží Kuby bolo zriadené v roku 2002 za administratívy vtedajšieho amerického prezidenta Georgea W. Busha v rámci vojny proti terorizmu po útokoch na Spojené štáty z 11. septembra 2001. USA Guantánamo využívajú na zadržiavanie cudzincov.

V septembri minulého roka získal denník New York Times (NYT) vládne dokumenty, z ktorých vyplýva, že USA vojenskú základňu po desaťročia využívali aj na zadržiavanie migrantov zastavených na mori. Boli však držaní inde ako tí, ktorí čelia obvineniu z terorizmu.