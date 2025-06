Irán a USA si vymieňajú „jadrové“ odkazy. Teherán: Udrieme na americké základne. Trump stráca optimizmus

Ak rokovania o iránskom jadrovom programe zlyhajú a dôjde ku konfliktu so Spojenými štátmi, Irán môže zaútočiť na americké základne v regióne. Podľa agentúry Reuters to povedal iránsky minister obrany Azíz Násirzádí. Delegácia oboch krajín sa k jadrovým rozhovorom šiestykrát vráti túto nedeľu v Ománe. Americký prezident Donald Trump v pondelok povedal, že už ohľadom uzavretia dohody s Teheránom nie je taký optimistický. Izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi ale telefonicky povedal, že v dohodu verí.

„Niektorí predstavitelia sa na druhej (americkej) strane vyhrážajú konfliktom, ak konanie neprinesie ovocie. Ak nám konflikt vnúti, všetky americké základne v hostiteľských krajinách sú v našom dosahu a my sa na nich smelo zameriame,“ povedal Násirzádí na tlačovej konferencii.

Nervózny minister obrany USA: Nikto nezdieľal vojnové plány Video

Web Tehran Times uvádza, že Američania majú v regióne desať základní s asi 50-tisíc vojakmi. Stránky amerického analytického inštitútu Rada pre medzinárodné vzťahy (CFR) upresňujú, že päť z nich je v Kuvajte, po jednej v Bahrajne, Katare a Spojených arabských emirátoch a dve v Turecku. USA majú svojich vojakov na zahraničných základniach okrem iného aj v Ománe, Saudskej Arábii, Iraku, Jordánsku alebo Sýrii.

USA na konci mája predstavili návrh dohody, ktorému sa ale podľa Teheránu nepodarilo preklenúť nezhody ohľadom obohacovania uránu na iránskom území, exportu obohateného iránskeho uránu a krokov vedúcich k zrušeniu amerických sankcií proti Iránu. Ten preto chce cez víkend predstaviť svoj protinávrh, ktorý je podľa neho rozumný, logický a vyvážený.

Čítajte viac Trump prezradil, kedy bude druhé rokovaní s Iránom. Je to náročné, sú výborní vyjednávači, dodal

Jablkom sváru medzi oboma krajinami je predovšetkým obohacovanie uránu, ktorého sa Teherán nechce vzdať. Kvôli tomu sa už päťkrát stretli delegácie oboch krajín, rokovania ale výrazný pokrok nepriniesli.

Trump opakovane Irán varoval pred tvrdými sankciami a vojenským zásahom, pokiaľ nepristúpi na kompromis ohľadom svojho jadrového programu. Americký veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee na otázku, či by USA mohli v prípade neúspechu rozhovorov na Irán vojensky zaútočiť, v utorok odpovedal, že „nič nie je vylúčené“.

Trump v pondelok v podcaste Pod Force One povedal, že si nie je príliš istý, že Teherán bude so zastavením obohacovania uránu súhlasiť. „Neviem,“ vyhlásil. „Myslel som si to a teraz tomu verím menej a menej,“ dodal. V telefonáte s Netanjahuom v ten istý deň podľa svojich slov priznal, že rozhovory s Iráncami boli tvrdé. Podľa serveru Axios ale izraelskému premiérovi tiež povedal, že je ohľadne dohody optimistický.

Čítajte viac Trump varoval Netanjahua pred krokmi, ktoré ohrozia rokovania s Iránom, píše Axios

Irán v roku 2015 podpísal so Spojenými štátmi, Európskou úniou, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou dohodu známu pod skratkou JCPOA, ktorá mala obmedziť iránsky jadrový program výmenou za zrušenie protiiránskych sankcií.

USA od dohody za Trumpovej prvej vlády v roku 2018 odstúpili a sankcie proti Iránu obnovili. Irán následne prestal dohodu dodržiavať a začal obohacovať urán na úroveň, ktorá ho približuje k možnej výrobe jadrovej zbrane. Teherán napriek tomu dlhodobo tvrdí, že o jadrovú zbraň neusiluje.