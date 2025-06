Trump si objednal vojenskú prehliadku na svoje narodeniny. Vo Washingtone sa obávajú, že im tanky poškodia cesty

O zmysluplnosti slávnosti vo Washingtone naplánovanej na 14. júna sa vedú spory zvlášť preto, že v USA neexistuje tradícia veľkých vojenských prehliadok. V minulosti sa konali naozaj len výnimočne. Jednu sa celkom pochopiteľne organizovali v roku 1945 po víťazstve v druhej svetovej vojne, odvtedy bola ďalšia veľkolepá až v júni 1991, keď sa na nej zúčastnilo približne 8-tisíc vojakov, ktorí bojovali vo vojne v Perzskom zálive.

Myšlienka usporiadať grandióznu vojenskú prehliadku vznikla v Trumpovej hlave už v júli 2017, keď na vlastné oči videl v Paríži pochodovať francúzskych vojakov a pozeral sa na ukážku ich vojenskej techniky. „Bola to jedna z najväčších prehliadok, aké som kedy videl. Budeme sa musieť pokúsiť prekonať ju," poznamenal vtedy, keď vykonával svoj prvý prezidentský mandát.

Pred niekoľkými rokmi nakoniec Američania vo vojenskej uniforme nenapodobnili francúzskych vojakov, ale po svojom nedávnom návrate do Bieleho domu Trump oprášil svoju ideu. Tentokrát nezostalo iba pri slovách: ceremónia vo Washingtone je pripravená.

Ak si dal Trump záležať na tom, aby počtom vojakov bola prehliadka väčšia v porovnaní s tou, ktorá sa tradične sa uskutočňuje v Paríži, tak mu zámer vyšiel. (Reč je o posledných dátach.) Z údajov francúzskeho ministerstva obrany vyplýva, že v lete 2024 sa na Elyzejských poliach objavilo 4-tisíc vojakov, rok predtým ich bolo 5100. „Na prehliadke vo Washingtone, ktorú spestrí ohňostroj, bude 6600 príslušníkov amerických ozbrojených síl," informovala televízna stanica CNBC. Diváci okrem nich uvidia vo vzduchu 50 lietadiel a na cestách sa bude pohybovať 150 obrnených vozidiel. „Bude to úžasný deň. Myslím si, že to bude veľkolepé," zdôraznil Trump tento týždeň v utorok.

Návštevníkov čaká pohľad na tanky typu Abrams a Bradley, zbadajú aj stíhačky a helikoptéry. Presné náklady na usporiadanie prehliadky nie sú známe, hovorí sa len o približnom objeme financií. „Bude to stáť 25 miliónov až 45 miliónov dolárov," uviedla televízia NBC s odvolaním na vyjadrenie armády, ktorá pripustila, že z federálneho rozpočtu vyčlenia najvyššiu zmienenú sumu peňazí. Objavili sa názory, že nakoniec by to mohlo byť až okolo 50 miliónov dolárov.

Obrnené vozidlá previezli do Washingtonu z vojenských základní po železnici. Plánovači ceremónie chcú eliminovať riziko, že by došlo k poškodeniu ciest, preto na vozovku umiestnili železné platne (stálo to 16 miliónov dolárov). Starostka hlavného mesta USA Muriel Bowserová z Demokratickej strany, ktorá ho riadi už desať rokov, však dala najavo obavu, že to úplne neochráni asfalt. Avizovala preto, že ak tanky akokoľvek poškodia cesty, Washington bude žiadať od federálnej vlády peniaze na ich opravu. Tanky sa stanú nepochybne silnou záťažou pre cesty v blízkosti Bieleho domu: Bradley váži okolo 30 ton, Abrams až viac ako 66 ton.

Kritici prezidenta z Demokratickej strany označujú Trumpa za márnotratníka, lebo podľa nich niekoľko desiatok miliónov dolárov na vojenskú parádu sú vyhodené peniaze do vzduchu. „Sú to drobné v porovnaní s významom tejto prehliadky," oponuje šéf Bieleho domu, ktorý považuje za potrebné ukázať Američanom skvelé zbrane pri príležitosti 250. výročia vzniku ich armády.

Televízna stanica ABC News oslovila niekoľkých vojnových veteránov, ktorí sa rozchádzajú v názore. Jedna časť tvrdí, že pôjde o dôstojné uctenie sviatku, naopak, druhá časť sa nazdáva, že peniaze na prehliadku by sa dali oveľa lepšie využiť. Poukázali na to, že možno až 50 miliónov dolárov by sa dalo rozdeliť na pomoc pre bývalých vojakov so zdravotným hendikepom; veď sú medzi nimi aj invalidi, ktorí v boji za USA stratili ruky alebo nohy.

Kto by chcel na Slovensku sledovať priamy prenos z Washingtonu, do postele sa v sobotu pred polnocou určite nedostane: vojenská prehliadka sa začne o 18.30 miestneho času, ohňostroj bude po 19.30 (v našej krajine bude o šesť hodín viac).

Odhaduje sa, že ceremónia pritiahne až 200-tisíc zvedavcov. Hotelieri vo Washingtone si môžu mädliť dlaňami, pretože sa dá očakávať, že prídu aj ľudia z rôznych častí USA, ktorí by v americkej metropole mohli stráviť celý víkend.