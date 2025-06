Po celých USA sa proti Trumpovi chystajú protesty na deň jeho vojenskej prehliadky

Trump posiela vojakov do Los Angeles Video

Náklady na vojenskú prehliadku sa odhadujú na 45 miliónov dolárov, píše server The Hill. Objavia sa na nej desiatky tankov, ktoré budú prechádzať hlavným mestom po Constitution Avenue, ďalej parašutisti, helikoptéry alebo raketomety. V sprievode bude pochodovať na 7000 vojakov a úrady očakávajú, že sa na akciu príde pozrieť asi 200-tisíc ľudí. Trump bude podívanú sledovať z vyhliadkovej lóže.

Vo Washingtone a vo všetkých 50 amerických štátoch budú zároveň organizátori organizovať proti Trumpovi protesty, ktoré by mohli svojím rozsahom prehliadku prekonať, uviedla stanica NBC News. Najväčším z nich má byť hromadný pochod k Bielemu domu, píše agentúra AP. Protesty organizuje koalícia prodemokratických, odborových a liberálnych aktivistov pod názvom No Kings (Žiadni králi). Trump chce podľa nich využiť armádne oslavy na to, aby oslavoval sám seba.

„V Amerike nemáme kráľa,“ píše sa na internetovej stránke protestov. „Vzdorujú našim súdom, deportujú Američanov, unášajú ľudí z ulíc, útočia na naše občianske práva a redukujú služby. Korupcia zašla príliš ďaleko,“ pokračuje text.

Američania o protesty prejavujú mimoriadny záujem v nadväznosti na reakciu Trumpovej administratívy na protesty proti imigračným raziám v Los Angeles, uviedol podľa magazínu Time jeden z organizátorov sobotňajších demonštrácií a spoluzakladateľ organizácie Indivisible Ezra Levin. Trump do Los Angeles proti vôli kalifornského guvernéra vyslal 4000 príslušníkov Národnej gardy a 700 príslušníkov námornej pechoty. Kalifornskí predstavitelia Trumpa obviňujú, že svojimi krokmi vyhrocuje situáciu.

Protestov by sa podľa Levina v sobotu mohli zúčastniť milióny ľudí. Očakáva sa celkovo 1800 zhromaždení, pričom podujatia sa budú konať vo všetkých kongresových obvodoch, uviedol organizátor.

„Ľudia, ktorí chcú protestovať, sa stretnú s naozaj veľkou silou,“ povedal Trump v utorok na tlačovej konferencii v Oválnej pracovni. „Sú to ľudia, ktorí neznášajú našu krajinu. Ale stretnú sa s veľmi tvrdou silou,“ dodal prezident.

V utorok sa Rand Paul z Kentucky stal prvým republikánom v Senáte, ktorý Trumpovu prehliadku kritizoval. Predvádzanie smrtiacej techniky je podľa neho niečo, čo robia iné krajiny, nie Spojené štáty. „Ja by som to neurobil. Vždy sme sa líšili od záberov zo Sovietskeho zväzu a Severnej Kórey. Boli sme hrdí na to, že nie sme takí,“ povedal novinárom Paul.

Dedička reťazca Walmart a jedna z najbohatších žien v Amerike Christy Waltonová sa pripojila k malej skupine miliardárov, ktorí vystupujú proti Trumpovi, a nadchádzajúce protesty podporila, píše časopis Forbes. Zaplatila za celostránkový inzerát v nedeľňajšom vydaní denníka The New York Times, ktorý vyzýval čitateľov na „mobilizáciu“ v sobotu 14. júna. V hornej časti inzerátu stojí fráza „Žiadni králi“ vo zjavnej narážke na protesty.

Vojenská prehliadka je označená za osobitnú bezpečnostnú udalosť celoštátneho významu. Tento štatút sa vzťahuje aj na inaugurácie prezidentov alebo štátne pohreby. Je vyhradená pre akcie, ktoré priťahujú veľké davy ľudí a kde môžu vypuknúť masové protesty. Vyžaduje zvýšenú mieru koordinácie medzi americkými predstaviteľmi, Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI), kapitolskou políciou a príslušníkmi washingtonskej Národnej gardy, pričom vedenia sa ujmú tajnej služby. Súčasťou bezpečnostných opatrení bude okolo 175 magnetometrov na troch vstupných kontrolných stanovištiach, takmer 30 kilometrov oplotenia a množstvo dronov.

Armáda je v USA tradične vnímaná ako apolitický orgán a vojenské prehliadky sa v krajine organizujú výnimočne. Posledná sa konala v roku 1991 na oslavu konca vojny v Perzskom zálive. Išlo vtedy o najväčšiu prehliadku americkej armády od druhej svetovej vojny.