Putin nariadil vytvoriť nový dlhodobý zbrojársky program, osobitnú pozornosť chce venovať jadrovej triáde

Ruský prezident Vladimir Putin na porade v Kremli nariadil vytvoriť nový dlhodobý program zbrojného rozvoja, ktorý by prihliadol na skúsenosti z ťaženia proti Ukrajine. Rusko z Putinovho rozkazu vedie štvrtým rokom vojnu proti Ukrajine; na bojisku podľa odhadov už prišlo o stovky tisíc vojakov a tisícky kusov moderných zbraní. Osobitnú pozornosť chce Putin venovať jadrovej triáde, zahŕňajúcej nosiče jadrových zbraní na súši, na mori a vo vzduchu, ktorá podľa jeho slov predstavuje "záruku ruskej suverenity a rovnováhy síl vo svete".

„Teraz je našou úlohou vytvoriť nový dlhodobý program pre celú škálu systémov a typov zbraní, a to vrátane a predovšetkým tých perspektívnych,“ povedal podľa agentúry Interfax Putin. Zdôraznil, že je nutné maximálne využiť skúsenosti zo „špeciálnej vojenskej operácie“, čo je termín, ktorým Moskva označuje vojnu proti Ukrajine, z regionálnych konfliktov a tiež prihliadať na „globálne tendencie rozvoja vojenských technológií“. Nový program má byť podľa Putina naplánovaný na roky 2027 až 2036 s cieľom vytvoriť „novú kvalitu“ ruskej výzbroje.

Prezident chce, aby štátny zbrojný program do roku 2036 zahŕňal dostatočné počty a typy techniky, aké potrebuje ruská armáda. Nový program by sa mal tiež stať účinným nástrojom rozvoja ruského vojenského námorníctva do roku 2050.

Ruský prezident podľa serveru Meduza okrem iného apeloval na včasnú prípravu infraštruktúry pre rozmiestnenie nových zbraňových systémov, čo sa týka základní, muničných skladov a letísk. Posťažoval sa pritom, že musí ustavične podpisovať dokumenty so žiadosťami o zmeny výdavkov na zdanlivo dôležitejšie ciele, čo však vedie k tomu, že „nové zbraňové systémy nakoniec stoja v širokom poli a potrebujú čo najrýchlejšiu modernizáciu a s tým súvisiace dodatočné výdavky“.

Meduza v tejto súvislosti pripomenula ukrajinskú operáciu zo začiatku júna, keď desiatky ukrajinských dronov zasiahli ruské základne strategických bombardérov, kde podľa ukrajinského tvrdenia poškodili desiatky lietadiel.