ONLINE: Šéfka tajných služeb USA: Sme bližšie k jadrovému zničeniu ako kedykoľvek predtým

6:15 Šéfka amerických tajných služieb Tulsi Gabbardová vo svojom videu na sociálnej sieti X uviedla, že svet je bližšie k jadrovému zničeniu a viní za to „vojnových štváčov a politické elity“, ktoré podnecujú napätie medzi jadrovými mocnosťami. Vo videu spomína, ako na ňu zapôsobila návšteva japonskej Hirošimi, na ktorú v roku 2025 dopadla prvá z dvoch amerických atómových bômb.

"Toto je realita toho, čo je v stávke, čomu teraz čelíme, pretože dnes sme bližšie k okraju jadrového zničenia ako kedykoľvek predtým, politické elity a vojnoví štváči bezstarostne podnecujú strach a napätie medzi jadrovými mocnosťami. Možno je to preto, že sú si istí, že budú mať pre seba a svoje rodiny prístup k jadrovým krytom, ku ktorým bežní ľudia prístup mať nebudú.

Je teda na nás, ľuďoch, aby sme sa ozvali a požadovali koniec tohto šialenstva. Musíme odmietnuť túto cestu k jadrovej vojne a pracovať na svete, kde nikto nemusí žiť v strachu z jadrového holokaustu," uviedla Gabbardová.

Šéfka tajných v USA Gabbardová: Sme bližšie k jadrovej apokalypse Video

Prípadnú jadrovú apokalypsu Gabbardová popísala vo videu takto: "Napriek tomu bola táto jediná bomba, ktorá spôsobila toľko skazy v Hirošime, malá v porovnaní s dnešnými jadrovými bombami. Bomba zhodená na Hirošimu mala silu iba 15 kiloton TNT, zatiaľ čo moderné jadrové hlavice majú kapacitu od 100 kiloton až po viac než jednu megatonu. Jedna jadrová zbraň dnes by mohla zabiť milióny ľudí za pár minút. Jedna takáto bomba by spálila všetko vo svojom jadre – ľudí, budovy, samotný život.

Nárazová vlna by rozdrvila budovy vo vzdialenosti mnohých kilometrov, zabíjajúc a zraňujúc nespočetné množstvo ľudí. A potom prichádza rádioaktívny spad, jed šíriaci sa vzduchom, vodou a pôdou, ktorý odsudzuje preživších na bolestivú smrť alebo celoživotné utrpenie. Jadrová zima by mohla nasledovať, s dymom a popolom, ktoré úplne zablokujú slnko, uvrhnú svet do tmy a chladu, zničia úrodu a vyhladujú miliardy ľudí. Kyslé dažde by zjazvili zem, vyhladili celé ekosystémy".