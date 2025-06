Omladne bojujúce ukrajinské vojsko? Zníži sa výrazne veková hranica pri mobilizácii? V Kyjeve už dlhší čas počúvajú od svojich viacerých spojencov (najmä z Washingtonu), že do armády by mali povolávať aj najmladších mužov. Prezident Volodymyr Zelenskyj to opakovane odmieta, záporný postoj po ňom potvrdil aj jeho kľúčový poradca Mychajlo Podoľak.

Ukrajinský líder, ktorý nesúhlasí s tým, aby na front odchádzali muži vo veku už od 18 rokov, sa doteraz vyhýbal priamej kritike spojencov, ktorí to, naopak, presadzujú. Teraz nepriamo adresoval výčitku zahraničným štátnikom bez toho, aby niekoho pomenoval. „Nikdy som o tom nehovoril, ale ak sa ma pýtate, poviem: Nemyslím si, že by sme mali mobilizovať od 18 rokov, ako si myslia lídri iných štátov," povedal Zelenskyj v rozhovore pre maďarský server Valász Online. Dodal, že v boji proti ruským vojakom za kľúčové považuje zbrane, technológie, peniaze a tlak na Moskvu.

Zelenskyj zdôraznil, že trestanie Ruska sa musí zamerať na príjmy, z ktorých financuje vojnu. „Pokiaľ však ide o (sprísnené) sankcie, západní partneri uvádzajú dôvody, prečo sa rozhodli neuvaliť ich, a medzi nimi je aj fakt, že Ukrajina nemobilizovala osemnásťročných a starších," pokračoval prezident.

Napriek tomu, že nikoho konkrétneho nespomenul, je jasné, že jeho slová určite patrili prinajmenšom Bielemu domu. Výrazné zníženie vekovej hranice mobilizácie požadovali USA už na jeseň 2024, keď bol ešte pri moci Joe Biden, s príchodom Donalda Trumpa sa v danej veci vôbec nič nezmenilo. V tomto duchu sa opakovane vyjadrovali či už otvorene alebo za zatvorenými dverami aj viacerí americkí zákonodarcovia.

V Spojených štátoch argumentujú vlastnou históriou z obdobia vojny vo Vietname v minulom storočí: vtedy brali do armády aj mužov, ktorí mali ešte len 18 rokov. Pripomeňme, že tento postup narážal na veľkú nevôľu verejnej mienky.

Na Ukrajine dostávajú povolávací rozkaz do armády muži vo veku od 25 do 59 rokov. V prípade nižšej vekovej skupiny síce nastala zmena, ale ide o možnosť dobrovoľného vstupu do ozbrojených síl. Už niekoľko mesiacov sa môžu k vojsku prihlásiť muži i ženy od 18 do 24 rokov, ktorých lanária s ponukou vysokej jednorazovej odmeny, žoldu a po odslúžení jedného roku im štát garantuje rôzne výhody (napríklad bezúročnú pôžičku na bývanie a bezplatné vysokoškolské štúdium). Nábor dobrovoľníkov sa však nevydaril, pretože doteraz iba niekoľko stoviek Ukrajincov prejavilo záujem obliecť si vojenskú uniformu.

Zelenskyj tvrdí, že každý mesiac by Ukrajina dokázala mobilizovať až 27-tisíc mužov, ale chýbajú jej pre nich kvalitné zbrane. V rozhovore pre Valász Online opakovane potvrdil, že by privítal ešte väčšiu pomoc od spojencov: „Na fronte bojujú tisíce ľudí bez vyhovujúcej výzbroje."

Ukrajinskí politici sa vyhýbajú posunúť vekovú hranicu mobilizácie smerom nadol zvlášť preto, že ide o mladých mužov, u ktorých sa predpokladá, že plánujú založiť si rodinu. Ukrajina pritom čelí vážnej demografickej kríze: už pred vypuknutím vojny sa rodilo málo detí, po ruskej invázii vo februári 2022 sa to ešte zhoršilo, pričom niekoľko miliónov ľudí utieklo do zahraničia, kde požiadali o azyl; dá sa očakávať, že veľa z nich sa už do vlasti natrvalo nevráti.

Deň po rozhovore Zelenského pre Valász Online sa vyjadril jeho významný poradca Mychajlo Podoľak: „Prezident to určite nebude realizovať," povedal pre server RBK-Ukrajina v súvislosti s úvahou o znížení vekovej hranice mobilizácie. Komentoval aj výrok Zelenského o tlaku, ktorý Západ vyvíja na Kyjev: „Sankcie nesúvisia s vekom odvodu do armády na Ukrajine. Takéto podmieňovanie (sprísnenia sankcií) zo strany Západu je zvláštne." Ďalej viac-menej potvrdil slová Zelenského o tom, že viesť boj proti Rusku sa dá nielen na fronte, ale aj prostredníctvom prísnejšieho ekonomického a finančného potrestania.

Podoľak nepriamo obvinil nemenované západné štáty, že uprednostňujú vlastné hospodárske záujmy pred životnými potrebami Ukrajiny: „Myslím si, že Európa sa jednoducho snaží vysvetliť svoju neochotu (sprísniť sankcie) tým, že sa nechce vzdať určitého tieňového príjmu. V tomto prípade ide o podnikateľské projekty z Ruskej federácie." Kým Európsku úniu kritizoval, naopak, o americkom postoji sa už priamo nezmienil. Zo slov Podoľaka ešte vyplynulo, že Kyjev sa usiluje presvedčiť svojich spojencov, že ak sprísnia sankcie proti Moskve, Rusko bude mať menej peňazí na povolávanie mužov do armády.

A ako to vyzerá v oblasti dlhej línie frontu? V druhom roku invázie stúpol počet ruských vojakov na 300-tisíc, vlani sa ich zapájalo do bojov už 600-tisíc. Ukrajinské ozbrojené sily majú viac ako milión príslušníkov, ale Rusi disponujú faktickou prevahou, pretože obrancov vlasti je pozdĺž frontu oveľa menej: 300-tisíc. A z pohľadu Kyjeva existuje ešte jeden problém: vlani sa vyskytlo bezmála 90-tisíc prípadov dezercie alebo nepovoleného opustenia vojenskej jednotky. Je to vysoký údaj hlavne s prihliadnutím na to, že v minulom roku vstúpilo do ukrajinskej armády dokopy 200-tisíc mužov.

Na záver odpoveď na otázku, aké zdroje živej sily by mala Ukrajina, keby sa predsa len rozhodla mobilizovať najmladších? Mužov vo veku od 18 do 24 rokov má 800-tisíc. Znamená to, že by mala odkiaľ čerpať, no na druhej strane platí aj to, že musíme pochopiť, že pre celý národ je to naozaj veľmi pálčivá otázka.