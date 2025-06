Masaker plánoval do detailu celé mesiace. Útočník z Grazu chodil na strelnicu, pri psychotestoch neuspel

Masaker na gymnáziu v Grazi trval iba sedem minút, ale páchateľ sa naň pripravoval celé mesiace. Na školu chcel najprv zaútočiť výbušninou, no keď nedokázal zhotoviť bombu, ktorá by fungovala, zmenil plány. Zaplatil si lístok na strelnicu, kde potom viackrát do týždňa trénoval. S tým, že by prežil, nepočítal - na rozlúčku napísal list a nahral video. Zabil desať ľudí a jedenásť zranil, pričom obetí mohlo byť i viac. Polícia však rýchlo zasiahla a vraha spomalili aj študenti, ktorí sa snažili zabarikádovať vo svojich triedach.