Orbán opäť kope do Kyjeva: Kŕmime vaše deti, nehovorte s nami z výšky. Maďarsko sa nebude klaňať

„Ak nejaká krajina požaduje pomoc, pričom my kŕmime a vzdelávame jej deti, je nemiestne, že sa s nami rozpráva povýšenecky. Ukrajina nemôže požadovať, aby Maďarsko podporilo členstvo krajiny v EÚ, pretože by to Maďarsko zničilo. Nemajú automaticky právo vstúpiť do EÚ, majú iba právo požiadať o členstvo a my k tomu vyjadríme svoj názor. Toto sa teraz deje,“ vykreslil Orbán.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre server valaszonline.hu v utorok povedal, že Orbán sa zrejme domnieva, že si dokáže veci vyriešiť sám prostredníctvom ropy a plynu. Preto podľa Zelenského vsádza na dobrý vzťah s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a zlý vzťah s Ukrajinou. Vyjadril tiež presvedčenie, že maďarský premiér si síce myslí, že vsadil na dobrého koňa, avšak prehrá.

Maďarského premiéra tiež v rozhovore obvinil z využívania vojny na Ukrajine vo vlastnej volebnej kampani. „To je nečestné,“ zdôraznil Zelenskyj. Prezident dal najavo, že má záujem o dobré ukrajinsko-maďarské vzťahy, no súčasne jasne naznačil, že to bude nemožné, pokiaľ maďarský premiér Viktor Orbán nezmení svoje správanie a ciele. Pripomenul, že Maďarsko začalo už dávnejšie zasahovať do vnútorných záležitostí Ukrajiny, zmienil sa o vydávaní maďarských pasov príslušníkom maďarskej národnostnej menšiny v Zakarpatskej oblasti napriek tomu, že ukrajinská legislatíva neuznáva dvojaké občianstvo.

Podľa Zelenského Orbánov postoj neodráža postoj celého Maďarska. „Toto je rozdiel medzi Maďarskom a Ruskom, Putinov postoj v Rusku je totiž identický s postojom jeho spoločnosti. Viktorova politika je, žiaľ, protiukrajinská a protieurópska. Využíva to vo svojej domácej politike: chce využiť vojnu na Ukrajine vo svoj prospech pre voľby. Čo je nespravodlivé,“ dodal.