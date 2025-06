Zábery, aké v USA nemajú obdobu. Senátor prišiel položiť otázku ministerke, agenti FBI ho násilím vyviedli a na zemi spútali

„Som senátor Alex Padilla. Mám otázku pre ministerku,“ povedal, keď ho dvaja muži agresívne postrkovali von z miestnosti, kde Noemová hovorila o kontroverzných zatýkaniach imigrantov, ktoré otriasli mestom Los Angeles.

Na videozázname z incidentu je vidieť, ako traja agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) následne v druhej miestnosti zrazia senátora na zem a spútajú mu ruky za chrbtom.

Guvernér Kalifornie Gavin Newsom v bezprostrednej reakcii na incident uviedol, že Padilla „je jeden z najslušnejších ľudí, akých poznám.“

„Toto je nehorázne, diktátorské a hanebné. Trump a jeho úderné jednotky sú mimo kontroly. Toto sa musí okamžite skončiť,“ napísal Newsom na sociálnych sieťach.

Starostka Los Angeles Karen Bassová označila incident za „absolútne odporný a poburujúci“. „(Padilla) je úradujúcim senátorom Spojených štátov. Násilné útoky tejto administratívy na naše mesto musia skončiť,“ uviedla.

Samotná ministerka Noemová v reakcii uviedla, že senátor na ňu údajne kričal a chcel sa na ňu vrhnúť, aj keď z videozáznamu incidentu nič podobné nevyplýva, píše AP.

Noemovej tlačová konferencia sa konala po takmer týždni protestov v Los Angeles, ktoré vyvolali represie voči imigrantom nariadené prezidentom Donaldom Trumpom.

Demokrati v americkom Senáte vyjadrili v súvislosti s násilím voči Padillovi „šok a znechutenie“, cituje americká agentúra.

Trump poslal vojakov do Los Angeles Video

Prevažne pokojné protesty poznačila vlna násilia vrátane zapaľovania áut a hádzania kameňov na policajtov. Biely dom na to reagoval ohromujúcou silou a do mesta vyslal 4700 vojakov, a to aj napriek námietkam miestnych predstaviteľov a polície, ktorí tvrdili, že majú dostatok ľudských zdrojov a schopností na zvládnutie demonštrácií, dodáva AFP.