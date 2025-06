V septiku našli telesné ostatky: Zlom v prípade Ivany Koškovej, ktorá záhadne zmizla v 90. rokoch

Prípad sa odohral v lete 1997, keď Ivana odišla na bicykli k svojej tete do neďalekého Svijanského Újezdu. Z dediny však nikdy nedorazila. Odvtedy po nej nebolo ani stopy. Polícia prípad vyšetrovala, zapojili sa do neho aj medzinárodné zložky, no výsledky boli nulové – až doteraz, píše český portál iDnes.cz.

Podľa svedectiev miestnych obyvateľov sa v marci tohto roka objavili v obci Albrechtice policajné jednotky, kriminalisti, chemici aj hasiči. Vykonávali sondy, vrty a vypúšťali septik v záhrade neobývaného domu. Odtiaľ si podľa obyvateľov odviezli nešpecifikovaný nález. Dnes je známe, že išlo o telesné pozostatky.

Miesto nálezu je vzdialené len šesť kilometrov od miesta, kde Ivana zmizla. Pozemok, kde k nálezu došlo, je dnes zanedbaný, zarastený a využívaný ako skládka. V jeho zadnej časti rastie mladý lesík, ktorý zakrýva nánosy odpadu. Podľa miestnych tam bývalo hnojište. Práve tam polícia vyhĺbila viaceré sondy.

Muž, ktorý v čase zmiznutia Ivany býval v dome, dnes tvrdí, že s prípadom nemá nič spoločné a že dievča nikdy nevidel. Dom už nepatrí jemu, ale jeho bývalej manželke, a momentálne je prenajímaný. „So mnou nikto z polície nehovoril,“ uviedol pre médiá. Spojenie s Ivaniným zmiznutím jednoznačne popiera.

Ivana Košková bez stopy zmizla v roku 1997.

Susedia si však spomínajú inak. Potvrdzujú, že tento muž bol v okruhu pôvodných podozrivých, no vtedy polícia nikdy nepreverovala jeho pozemok ani septik. Opisujú ho ako milého človeka, ktorý však mal záľubu v mladších ženách a bol „donchuánom“, píše iDnes.cz.

Ivana zmizla 13. júla 1997 počas sviatkov svijanského piva, keď sa vydala na bicykli ku svojej tete. „Zajtra sa uvidíme,“ zakričala rodičom pred odchodom. Viac ju už nikto nevidel. Dievča ani bicykel nikdy nenašli. V ten deň sa v okolí pohybovali tisíce ľudí, čo výrazne komplikovalo vyšetrovanie.

Do pátrania sa zapojil Interpol, vrtuľník s termovíziou, potápači, armáda aj senzibilovia. Rodičia distribuovali Ivaninu fotografiu do celej Európy cez kamionistov. Existovalo aj podozrenie, že sa mohla stať obeťou obchodovania s bielym mäsom, no to sa nepotvrdilo.

Polícia pracovala aj s teóriou nehody – že ju mohol niekto zraziť autom a v obave pred trestom telo ukryl. Spolužiaci Ivanu opisovali ako inteligentné, no dôverčivé dievča, ktoré by si pokojne sadlo do auta s neznámym človekom, ak by pôsobil dôveryhodne.

Rodina Koškových sa nevzdáva

Rodina Koškových sa nikdy nevzdala nádeje. Ani po dvoch desaťročiach nedokázali usporiadať pohreb, keďže nikdy nedostali dôkaz, že Ivana je mŕtva. V každej miestnosti ich domu dodnes visí jej fotografia.

Aj keby sa ukázalo, že objavené ostatky patria Ivane, spravodlivosť už nebude možné v plnom rozsahu naplniť. Vraždy v Česku podliehajú 20-ročnej premlčacej lehote. Nikto už tak nemôže byť trestne stíhaný. Polícia prípad naďalej vyšetruje, no mlčí. „Nebudeme zatiaľ vec komentovať,“ uviedol hovorca Policajného prezídia Jakub Vinčálek.

Prípad Ivany Koškovej patrí medzi tzv. „policejné pomníčky“ – prípady nezvestných detí, ktoré sa nikdy nepodarilo objasniť. Rovnako zmizol aj Honzík Nejedlý, Míša Muzikářová či Daniela Kýrová. Pripomína ich každoročný Pomněnkový deň – 25. máj. Ivana by dnes mala 42 rokov.