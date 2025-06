Kedy chutí pizza najviac? Keď sa svet chystá na vojnu. Nočné donášky jedla do Pentagónu predpovedali útok na Irán

Znie to ako žart, no má to svoju logiku. Americkí novinári si už desaťročia všímajú zvláštny fenomén: keď v okolí Pentagonu prudko stúpne počet nočných objednávok pizze, často to predznamenáva vážne geopolitické krízy. Túto teóriu najnovšie potvrdil aj nočný útok Izraelu na Irán. Ako môže byť jedlo predzvesťou vojny?