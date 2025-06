ONLINE: Irán vypustil nové vlny rakiet na Izrael, výbuchy sa ozvali aj v Teheráne

5:20 Vojna medzi úhlavnými nepriateľmi Izraelom a Iránom pokračuje aj v sobotu. Irán hneď skoro ráno vypustil novú vlnu rakiet smerom k Izraelu a ďalšia vlna nasledovala o niekoľko hodín neskôr. Protivzdušná obrana bola znovu aktivovaná tiež v iránskom hlavnom meste Teherán, informujú agentúry a miestne médiá. Izrael v piatok začal svoju doteraz najväčšiu leteckú ofenzívu proti svojmu dlhoročnému nepriateľovi v snahe zabrániť mu vo vývoji jadrovej zbrane.

V dvoch najväčších izraelských mestách – Tel Avive a Jeruzaleme – sa niekoľkokrát rozozneli sirény leteckého poplachu a obyvatelia zamierili do krytov. Izraelská armáda oznámila, že v rozmedzí jednej hodiny boli z Iránu na Izrael odpálené desiatky rakiet, niektoré z nich sa podarilo zachytiť. Záchranné tímy podľa armády pracujú na viacerých miestach po celej krajine, kde boli hlásené dopady striel. Jedna z rakiet podľa Izraela dopadla blízko domov v centrálnej časti krajiny a zranila desať ľudí. Viac podrobností k počtu zranených alebo mŕtvych pri útokoch zatiaľ armáda neuviedla.

Video

Zábery, ktoré boli zverejnené tajnou službou Mossad, majú ukazovať útoky izraelských kománd na iránsku protivzdušnú obranu. Útok na Irán dlhodobo pripravovala tajná služba Mossad s izraelskou armádou (IDF). Izrael strávil roky prípravami na operáciu proti iránskemu jadrovému a raketovému programu, uviedol pre denník The Times of Israel bezpečnostný predstaviteľ. Medzi ne patrilo vybudovanie základne dronov v Iráne a pašovanie systémov presných zbraní a kománd do krajiny. / Zdroj: Mossad