Krúpy veľké ako vajcia a vietor, čo trhá strechy: tropické počasie utnú extrémne búrky. Mieria na Slovensko

Aktuálne sú najviac ohrozené oblasti západnej Európy – predovšetkým centrálne a severovýchodné Francúzsko, kde sa očakáva najvyššia búrková aktivita počas neskorého popoludnia a večera. V dôsledku vysokých hodnôt CAPE (konvektívnej dostupnej potenciálnej energie) až do 2500 J/kg a výrazného strihu vetra (15 až 20 m/s) sa očakáva vznik intenzívnych búrok s veľmi silným sprievodným javom, vysvetľuje portál iMeteo.sk.

Meteorologická služba Estofex vydala výstrahy pre viacero západoeurópskych štátov. Ráno upravila výstražné mapy a zvýšila varovanie pre južné Belgicko, Luxembursko a Nemecko. V týchto oblastiach sa očakáva výskyt organizovaných multicelárnych a supercelárnych búrok, ktoré môžu priniesť krúpy väčšie ako 5 cm, silné veterné nárazy a extrémne zrážky.

Atmosférické podmienky dnes vytvárajú priaznivé prostredie na vznik nebezpečných javov najmä tam, kde sa kombinuje vysoká energia v atmosfére (MUCAPE do 1500 J/kg) so silným veterným strihom. Najrizikovejšie sú kopcovité a horské oblasti, kde môžu prívalové zrážky spôsobiť lokálne záplavy. Downbursty – prudké a ničivé nárazy vetra – predstavujú riziko najmä pri zhlukovaní búrok do väčších systémov.

Počas noci z nedele na pondelok sa očakáva presun búrok zo západnej Európy do Nemecka, kde budú úradovať až do pondelkového rána. V pondelok počas dňa sa búrková činnosť zintenzívni najmä nad Nemeckom, kde meteorológovia očakávajú aj supercely – najnebezpečnejší typ búrok schopný produkovať krúpy, tornáda a ničivý vietor.

V neskorších hodinách sa silné búrky začnú presúvať ďalej na východ – najskôr nad Česko a Rakúsko. Meteorológovia upozorňujú, že búrky môžu byť sprevádzané veľmi silným vetrom, čo predstavuje hrozbu pre infraštruktúru, dopravu aj lesy.

V noci z nedele na pondelok dorazia búrky aj nad Slovensko. Očakáva sa ich výskyt najmä počas noci a v skorých ranných hodinách, pričom sprevádzať ich môžu rovnaké nebezpečné javy ako v západnej Európe – najmä krúpy, silný vietor a prívalové dažde. Meteorológovia odporúčajú sledovať výstrahy a priebežné správy o počasí.

Podrobnejší vývoj počasia na Slovensku v súvislosti s týmto studeným frontom prinesú meteorologické inštitúcie v najbližších hodinách. Aktuálne však platí, že najbližšia noc môže priniesť turbulentné a potenciálne nebezpečné počasie aj pre naše územie.