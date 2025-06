Pilot zrúteného lietadla v Indii vyslal núdzový signál ani nie minútu pred pádom, uviedla vláda

Kapitán lietadla, ktoré sa vo štvrtok 12. júna v Indii zrútilo krátko po štarte, vyslal núdzový signál ani nie minútu pred pádom. Uviedlo to indické ministerstvo pre letectvo, píše server The Guardian. Lietadlo, ktoré smerovalo do Británie, sa zrútilo do zastavanej oblasti, z 242 ľudí na palube prežil len jeden človek. Ďalší ľudia zomreli na zemi, konečný počet obetí úrady zatiaľ nezverejnili. Príčiny nehody sa vyšetrujú.