VIDEO: Amerika na nohách. Trump mal narodeniny, veľkolepú vojenskú prehliadku aj protestujúcich v uliciach

Americký prezident Donald Trump sprevádzaný manželkou Melaniou začal veľkú vojenskú prehliadku vo Washingtone, usporiadanú k 250. výročiu vytvorenia amerického pozemného vojska v deň, keď oslavoval svoje 79. narodeniny. Tento deň ale poznačili aj demonštrácie Trumpových odporcov v stovkách amerických miest pod heslom No Kings (Žiadni králi) a vražda političky v štáte Minnesota, uviedli tlačové agentúry. Trump vo svojom prejave ďakoval americkým vojakom za ich službu.

Amerika je zvyknutá predvádzať svoju vojenskú silu v zahraničí, ale v amerických uliciach sa tak deje len vzácne, upozornil server BBC News. Ale prezident Trump si túto prehliadku dlho prial. Svoje velenie nad ozbrojenými silami vníma ako prejav svojej sily. Túto silu práve teraz predvádza od pobrežia k pobrežiu a po imigračných protestoch posiela armádu do Los Angeles, proti vôli kalifornského guvernéra, dodal portál.

Trumpova vojenská prehliadka - vojaci pochodujú pred tribúnou Video

Usmievajúceho sa Trumpa privítalo skandovanie "USA! USA! "a salva z 21 diel. Pred začiatkom prehliadky zaznela hymna a nasledoval pochod vojakov v uniformách z rôznych období. Americký prezident, sediaci blízko ministra obrany Peta Hegsetha a ďalších členov vlády, niekoľkokrát vstal, aby zasalutoval pochodujúcim vojakom. Ale aj napriek prehliadke obrnených vozidiel a tankov dav prejavoval len mierne nadšenie, vylíčila agentúra AFP.

Trumpovi na prehliadke ukázali robotické psy Video

Po Ústavnej triede za Bielym domom valili šesťdesiattonové tanky Abrams, nad hlavami krúžili vrtuľníky Black Hawk a Apache, rovnako ako lietadlá z druhej svetovej vojny a vojny vo Vietname. Okrem tisícov vojakov a obrnencov sa prehliadky zúčastnili aj robotické psy a drony. Organizátori podľa BBC očakávali až 200 000 ľudí, no návštevníkov sa dostavilo menej zrejme kvôli predpovedi sľubujúcej silný lejak a búrky. Nakoniec počas prehliadky len mrholilo.

„Vďaka mimoriadnej službe a oddanosti (amerických vojakov) stojí Amerika o 250 rokov neskôr vzpriamená, hrdo a slobodno,“ povedal v krátkom prejave Trump, podľa ktorého sú Spojené štáty teraz „najhorúcejšou krajinou sveta“ – ale čoskoro budú ešte väčšou a silnejšou ako kedykoľvek predtým. „Nikdy sme si neviedli lepšie,“ vyhlásil.

Varoval tiež nepriateľov Ameriky, že ak ohrozí americký ľud, americkí vojaci si pre nich prídu. „Vaša porážka bude istá, váš zánik konečný a váš pád úplný. Lebo naši vojaci sa nikdy nevzdávajú. Bojujú, bojujú a bojujú a víťazia, víťazi a víťazia,“ zdôraznil podľa BBC, zatiaľ čo dav opäť skandoval: „USA! USA!“

„Som tu, pretože fandím prezidentovi a tiež preto, že podporujem armádu,“ povedal AFP 17-ročný stredoškolák Oscar Williamson zo štátu New York, ktorý mal na sebe červenú čiapku so sloganom Trumpovej kampane „Make America Great Again“ (Urobme Ameriku opäť skvelou). Mladík uviedol, že podporuje prezidentovu imigračnú politiku: „Prijali sme príliš veľa migrantov, nie je to dobré pre ekonomiku a existujú bezpečnostné problémy,“ vyhlásil.

„Nepodporujem Trumpa, nevolil som ho a nepáči sa mi jeho politika. Vždy som bol demokrat, ale mám rád dobrú vojenskú prehliadku, mám rád dobrú leteckú šou,“ povedal Paul Hagenloch, profesor histórie na univerzite. Sklamalo ho, že nevidel žiadne najmodernejšie bombardéry B-2.

Podobná demonštrácia vojenskej sily je v Spojených štátoch nezvyčajná, posledná veľká vojenská prehliadka sa konala v roku 1991 po vojne v Perzskom zálive, pripomenula AFP.

Kým záver prehliadky vo Washingtone sprevádzali ohňostroje, polícia v centre Los Angeles v snahe rozohnať demonštrantov vystrelila granáty so slzným plynom, ktorého oblak zasiahol aj zhromaždenie rodín pred radnicou, uviedla AP.