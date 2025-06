Trump ukázal, na čom zarobil. Predával zlaté náramkové hodinky za 100-tisíc dolárov, ponúkol aj topánky

Pokúsi sa Trump stať sa prezidentom USA aj po tretí raz? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno 70,1% Nie 24,9% Neviem 5,0%

Trump rozšíril svoj biznis, keď kandidoval v prezidentských voľbách, aby získal dodatočné peniaze na drahú politickú kampaň. Jednoznačne len pre bohatých boli určené zlaté náramkové hodinky. Ich anglický názov znie Trump Victory Tourbillon (victory je po anglicky víťazstvo, tourbillon je výraz z francúzštiny). Cena? Presne 100-tisíc amerických dolárov (USD), čo je v prepočte bezmála 87-tisíc eur. „Dizajn hodiniek je príkladom klasickej sofistikovanosti v kombinácii so symbolom Trumpovho úspechu: zlatom. Hodinky sú kompletne vyrobené z 18-karátového zlata a ozdobení 122 diamantmi," láka záujemcov na svojej webovej stránke gettrumpwatches oficiálny predajca hodiniek.

Na ciferníku je vyryté meno s veľkými písmenami: TRUMP. Tých, čo uvažujú o kúpe hodiniek, má presvedčiť to, že predstavujú vhodné investíciu – hodia sa pre zberateľov, pretože dokopy vyrobili len necelých 150 kusov. Každé hodinky sú označené výrobným číslom od 1 do 147. Ešte poznámka o význame francúzskeho slova turbillon: ide o špeciálne zariadenie, ktoré pripomína rotujúcu klietku v tvare koša, v ktorej sa nachádza súčiastka zabezpečujúca, že ručičky hodiniek sa pohybujú pravidelne, a hodinkový regulátor. Turbilllon používajú najdrahší prvotriedni výrobcovia hodiniek (tieto s Trumpovým menom vyrobili vo Švajčiarsku).

Takpovediac Trumpovo tikajúce zlato na zápästie však klientov neohúrilo. Evidentne sa totiž nepodarilo predať všetkých 147 drahých hodiniek: kto navštívi webovú stránku predajcu, zistí, že výrobok za šesťcifernú sumu v USD sa dá stále kúpiť. Republikán pritom pamätal aj na tých, čo nemajú veľa peňazí: v ponuke sa nachádzajú aj náramkové hodinky za 499 USD (435 eur).

Zjavne na mladých Američanov (respektíve prvovoličov) bola zacielená ľahká športová obuv. Jeden pár sa sa začal predávať od 199 USD do 299 USD. Topánky sa ešte stále dajú zohnať, dominuje na nich meno s veľkými písmenami: TRUMP. Najdrahšie sú tie, na ktorých je podobizeň Trumpa, sú to tenisky vyrobené pri príležitosti jeho inaugurácie. Majú názov T-47, čo súvisí s tým, že sa stal v poradí 47. prezidentom USA.

Výhradný predajca Trumpovej obuvi ponúka na svojej webovej stránke aj voňavky. Na obale je prezident so zaťatou päsťou, v názve parfumu je až trikrát uvedené slovo boj. Cena za balenie pre pánov je 199 USD za objem 100 mililitrov. Rovnaký objem voňavky pre ženy stál pôvodne až 399 USD, po zľave bola cena 298 USD (zámerne ju uvádzame v minulom čase, lebo tento výrobok pre dámy je už vypredaný).

Lacná nie je ani voda holení: fľaška, na ktorej sa vyníma postava Trumpa v zlatej farbe, stojí 249 USD. Verzia s malou soškou pre ženy obsahuje parfém za rovnakú cenu.

Trump zaradil vlani do svojho biznisu aj Písmo sväté. Je to Biblia s jeho menom. V denníku Pravda sme o tom zmienili už pred niekoľkými mesiacmi. Jeden výtlačok vyšiel na 60 USD. Agentúra AP vlani upozornila, že od februára a do marca 2024 do USA importovali z Číny 120-tisíc výtlačkov. „Odhadovaná hodnota bola 342-tisíc dolárov, čo je menej ako tri doláre za jeden kus," poznamenala AP. Dodala, že pri cene 60 dolárov za knihu to vychádza na tržbu vo výške zhruba sedem miliónov dolárov.

Z veľkých príjmov, ktoré Trump uviedol v majetkovom priznaní, stoja za zmienku určite tieto dve nasledujúce. Získal 57,35 milióna USD z predaja tokenov kryptomeny spoločnosti World Liberty Financial. Ako vlastník troch golfových areálov zaznamenal príjem bezmála 218 miliónov USD.