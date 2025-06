Chameneí mal byť už mŕtvy, Trump však povedal nie. Izrael prezradil svoje ciele

„Zabili už Iránci nejakého Američana? Nie. Kým to neurobia, ani nebudeme hovoriť o útoku na politické vedenie,“ uviedol jeden zo zdrojov, vysokopostavený predstaviteľ americkej administratívy.

Anonymní predstavitelia ďalej uviedli, že americké úrady boli počas dní po začiatku rozsiahleho izraelského útoku na Irán v neustálom kontakte s izraelskými predstaviteľmi.

Izraelská strana podľa ich slov oznámila, že mala možnosť zabiť najvyššieho iránskeho vodcu, avšak prezident Trump tento plán odmietol.

Americký prezident podľa agentúry Reuters stále dúfa v obnovenie rokovaní medzi USA a Iránom o jadrovom programe Teheránu. Plánované nedeľňajšie rozhovory v Ománe boli zrušené v dôsledku izraelských útokov.

Zmena režimu? Nie, tvrdí Izrael

Cieľom operácie izraelskej armády v Iráne nie je zmena tamojšieho režimu, uviedol v nedeľu izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar. „O tom musia rozhodnúť Iránci,“ povedal Saar v rozhovore pre televíziu CNN.

Priblížil, že izraelský bezpečnostný kabinet stanovil, že cieľom je likvidácia jadrového programu Iránu a minimalizácia hrozby, ktorú predstavujú jeho balistické rakety. „Myslím si, že to, čo robíme ako spojenec USA a celej západnej civilizácie, je rozhodujúce pre stabilitu v tejto časti sveta,“ vyhlásil šéf izraelskej diplomacie. „Z našich dejín sa môžeme poučiť, že ak niekto povie ‚Zlikvidujem Židov‘, berte ho za slovo,“ dodal.

Saar tiež tvrdil, že Irán by bol do šiestich mesiacov schopný vyrobiť až deväť jadrových bômb. CNN uviedla, že poskytnúť rozhovor pre stanicu mal aj iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, ktorý to však musel na poslednú chvíľu zrušiť.

Podobne ako Saar sa podľa agentúry Reuters v nedeľu vyjadril hovorca izraelskej armády, ktorý povedal, že cieľom operácie v Iráne nie je zmena režimu, ale odstrániť schopnosti režimu v Teheráne zničiť Izrael.

Izraelský prezident Jicchak Herzog označil boj Izraela proti Iránu za obranu nielen vlastnej krajiny, „ale aj Blízkeho východu, samotného ľudstva a svetového mieru“.

„Naším cieľom je zmeniť realitu na Blízkom východe,“ povedal Herzog. „Nie je možné, aby ríša zla ďalej útočila, posielala svojich zástupcov, teror a rakety a, samozrejme, vyvinula nukleárne kapacity, ktoré sú najnebezpečnejšie pre ľudstvo,“ vyhlásil a vyzval lídrov krajín G7, ktorí sa stretávajú na summite v Kanade, aby stáli pri Izraeli.