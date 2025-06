ONLINE: Zelenskyj sa pripomína: Nezabúdajte na Putina, za konflikt Izrael - Irán skrýva silnejšie útoky na Ukrajinu

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 209 dní Noc pri Odese. Ukrajinci likvidujú ruské drony Video Zdroj: Defence of Ukraine

6:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v nedeľu krajiny zo skupiny G7 pred ich summitom v Kanade, aby zvýšili tlak na Rusko, ktoré napriek sľubom šéfa Kremľa Vladimira Putina naďalej útočí na civilné energetické zariadenia na Ukrajine. Informovala o tom agentúra DPA.

„Tento teror sa stáva čoraz zákernejším,“ povedal Zelenskyj po stretnutí s predstaviteľmi armády v príspevku zverejnenom na platforme Telegram. Obvinil Rusko, že zneužíva pozornosť, ktorá sa momentálne venuje konfliktu medzi Iránom a Izraelom, na zintenzívnenie útokov na Ukrajinu. „Nič nenasvedčuje tomu, že by sa niekto v Moskve pripravoval na ukončenie vojny alebo bral diplomaciu vážne,“ konštatoval.

Podľa Zelenského to môže byť pre svet menej viditeľné, pretože sa teraz venuje väčšia pozornosť situácii na Blízkom východe.

Zelenskyj tiež bez ďalších podrobnosti oznámil, že Kyjev odovzdal informácie o hrozbe pre ukrajinskú infraštruktúru na výrobu jadrovej energie zo strany Ruska energie Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) a USA. Poznamenal, že je cynické, že sa práve Putin snaží prezentovať ako mediátor na Blízkom východe.

„Relevantné údaje majú k dispozícii spravodajské služby našich partnerov. Konkrétne, pokiaľ ide o ruskú hrozbu pre našu infraštruktúru jadrovej výroby na Ukrajine, údaje poskytol minister energetiky Ukrajiny MAAE a pánovi Witkoffovi. Minister obrany Ukrajiny postúpil informácie svojmu kolegovi v Spojených štátoch,“ napísal Zelenskyj podľa agentúry Unian na Telegrame po stretnutí s armádou, SBU a viacerými predstaviteľmi.

Proti obchádzaniu sankcií uvalených na Rusko treba podľa neho bojovať metodicky a krajiny G7 by to mohli dosiahnuť. Proti bankám a finančnému sektoru, sú potrebné represívne opatrenia, ktoré by Rusko tvrdo zasiahli. Zelenskyj tiež zopakoval svoju výzvu na zavedenie „skutočného cenového stropu“ na ruskú ropu, ktorý by znížil príjmy Ruska z jej predaja.

Zelenskyj sa osobne zúčastní na summite G7, ktorý sa koná od nedele do utorka.