Irán útočil na Izrael za pomoci novej metódy, narušil Železnú kupolu. Nepomohla ani podpora USA a Západu, odkázal Teherán

Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá si vyžiadala aj reakciu izraelskej armády – tá sa zatiaľ nevyjadrila. Izrael však opakovane upozorňoval, že jeho obranný systém Železná kupola (Kipat barzel) nie je funkčný stopercentne a varoval pred „ťažkými dňami“.

Irán spustil mohutný útok na Izrael Video

Iránske revolučné gardy uviedli, že útok na Izrael bol „silnejší a ničivejší než kedykoľvek predtým“. Zásluhu na tom má skvalitnenie spravodajských služieb a technického vybavenia. Kombinácia týchto faktorov spôsobila zlyhanie izraelských obranných systémov.

„Viacvrstvové obranné systémy nepriateľa (Izraela) boli narušené natoľko, že obranné systémy začali útočiť jeden na druhý,“ objasnili Iránske revolučné gardy podľa agentúry Anadolu.

Tvrdia tiež, že vďaka inováciám väčšina iránskych rakiet zasiahla v Izraeli svoje ciele – a to aj napriek „rozsiahlej podpore USA a Západu“ pre izraelské obranné technológie.

Čítajte viac Iránskeho generála, ktorý sa vyhrážal Izraelu, že ho vymaže na mape sveta, zabil lev židovského štátu

Irán označil svoju pondelkovú operáciu za naplnenie sľubov, ktoré dali už zosnulí velitelia revolučných gárd. Dosiahnuté výsledky sú tiež – údajne – dôkazom, že „výpočty a odhady sionistického nepriateľa a Američanov vo vzťahu k islamskému Iránu boli úplne nesprávne“.

Revolučné gardy varovali, že „efektívne, cielené a ešte ničivejšie“ útoky na životne dôležité ciele „falošného režimu“ v Izraeli budú pokračovať, až do „jeho úplného zničenia“.

Čítajte viac Chameneí mal byť už mŕtvy, Trump však povedal nie. Izrael prezradil svoje ciele

Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo svojom vyhlásení uviedol, že „arogantný teheránsky diktátor sa stal zbabelým vrahom, ktorý sa zameriava na civilné obyvateľstvo v Izraeli, aby odradil izraelské ozbrojené sily od pokračovania v útoku, ktorý znižuje jeho kapacity.“ Varoval, že „obyvatelia Teheránu za to zaplatia a to čoskoro.“

Počet obetí izraelských útokov v Iráne, ktoré sa začali 13. júna), už dosiahol najmenej 224, pričom 90 percent obetí tvoria civilisti, uviedol hovorca iránskeho ministerstva zdravotníctva.

Pri najnovších iránskych útokoch z noci na pondelok bolo v Izraeli zabitých najmenej osem ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Vznikli aj značné materiálne škody, a to aj na bytových domoch a, podľa veľvyslanca USA v Izraeli Mikea Huckabeeho, aj v areáli amerického veľvyslanectva v Tel Avive. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel.