Rusko rozvíja základňu pre jadrové zbrane v Kaliningrade, tvrdia švédske médiá

Rusko v poslednom čase rozvíja a modernizuje svoje základne pre jadrové zbrane v blízkosti krajín Európskej únie a NATO, vrátane tej v kaliningradskej exkláve medzi Poľskom a Litvou. Uviedla to dnes švédska verejnoprávna stanica SVT s odvolaním sa na svoju analýzu príslušných satelitných snímok.

Snímky spoločnosti Planet Labs vyhotovené tento rok v máji ukazujú, že základňa v Kaliningradskej oblasti získala trojitý plot, vznikli tam nové budovy a bolo umiestnené moderné komunikačné zariadenie. Poľsko vlani uviedlo, že v mieste môže byť uložených až sto taktických jadrových hlavíc.

Modernizáciou prechádza tiež základňa Asipoviči v Bielorusku, kde boli uložené jadrové zbrane už za sovietskych čias. Satelitné snímky tohto areálu ukazujú nové zariadenia protivzdušnej obrany a plošinu pre nakladanie z vlakov.

V arktickom súostroví Nová krajina, ktoré bolo v časoch Sovietskeho zväzu dejiskom jadrových skúšok, vzniklo niekoľko nových budov. Na polostrove Kola pri hraniciach s Fínskom a Nórskom nechala ruská armáda postaviť 50 bunkrov pre uskladnenie balistických rakiet odpaľovaných z ponoriek a tiež mólo pre nakladanie rakiet na ponorky, uvádza stanica.

„Sme si toho vedomí a sledujeme to už dlhý čas. Týka sa to tak ruských investícií do jadrových kapacít, ako aj zavádzania novej doktríny,“ citovala televízia SVT švédskeho ministra obrany Pala Jonsona.

Rusko vlani schválilo novú doktrínu jadrového odstrašovania, ktorá rozšírila zoznam možností, kedy Moskva môže použiť jadrové zbrane. Kremeľ v tejto súvislosti varoval, že podľa novej doktríny by Moskva mohla použiť jadrové zbrane v prípade „rozsiahleho napadnutia“ konvenčnými zbraňami zo strany nejadrovej krajiny podporovanej jadrovou mocnosťou, čo by Rusko považovalo za spoločný útok.

Kaliningradská oblasť je ruské územie na pobreží Baltského mora medzi Poľskom a Litvou, teda dvoma členskými štátmi NATO. Vzhľadom na silnú ruskú vojenskú prítomnosť ju analytici vnímajú ako miesto, odkiaľ môže Rusko viesť útok na štáty aliancie.