Vo vraku havarovaného lietadla v Indii našli druhú čiernu skrinku

Pátracie tímy našli na mieste minulotýždňovej havárie lietadla spoločnosti Air India v indickom meste Ahmadábád už aj druhú čiernu skrinku, tzv. hlasový záznamník z pilotnej kabíny, ktorý by mohol objasniť príčinu tragédie. Oznámila to v pondelok indická vláda, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.

Pád lietadla v Indii s viac ako 240 ľuďmi na palube Video

Prvá čierna skrinka, tzv. zapisovač letových údajov, bola nájdená už pred časom. Vyšetrovatelia nehody dúfajú, že obe čierne skrinky im teraz pomôžu zistiť, čo sa stalo uplynulý štvrtok, keď sa krátko po štarte zrútilo lietadlo Boeing 787 Dreamliner do obytnej oblasti a začalo horieť.

Lietadlo smerujúce na londýnske letisko Gatwick sa zrútilo do štvrte Méghání Nagar v Ahmadábáde a dopadlo na budovu študentského internátu. Na jeho palube bolo podľa Air India celkovo 242 ľudí – okrem dvoch pilotov a desiatich členov posádky aj 169 občanov Indie, 53 Britov, sedem občanov Portugalska a jeden Kanaďan. Medzi cestujúcimi bolo 11 detí. Spoločnosť Air India už v deň nešťastia potvrdila, že na palube lietadla zahynulo 241 osôb a jediný preživší, 40-ročný Brit, je hospitalizovaný.

Pilot o havárii lietadla v Indii Video

Celkovo podľa miestnych médií zahynulo vyše 270 ľudí, čo zrejme znamená, že okrem pasažierov a členov posádky prišli o život aj desiatky ľudí v areáli internátu. Indické úrady zatiaľ oficiálny počet mŕtvych nezverejnili, nakoľko stále prebieha ich identifikácia.

Príčina zrejme najväčšieho leteckého nešťastia v Indii za posledné desaťročia je naďalej predmetom vyšetrovania. Objasniť má aj to, prečo sa lietadlo zrútilo 33 sekúnd po štarte. Indická vláda zriadila na tento účel osobitnú komisiu, ktorej bude predsedať minister vnútra. Komisia by mala svoju správu zverejniť do troch mesiacov. Indickým úradom pomáhajú aj tímy z USA a Británie.