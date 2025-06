Mierotvorca Putin? Rusko chce byť prostredníkom medzi Teheránom a Izraelom, má záujem o iránsky urán

Teherán tvrdí, že má právo rozvíjať jadrovú energetiku. Jeho rýchlo postupujúci program na obohacovanie uránu ale na Západe a v krajinách regiónu vyvoláva obavy, že chce vyvinúť jadrovú zbraň. Teherán popiera, že na vývoji takýchto zbraní pracuje.

Izrael vyhodil do vzduchu raketové odpaľovacie zariadenia Iránu Video

Nový konflikt medzi Izraelom a Iránom začal v noci na piatok izraelskými údermi na iránske vojenské objekty a jadrové zariadenia. Izrael to odôvodnil snahou zastaviť Irán vo výrobe jadrovej zbrane. Od piatku potom tiež Irán útočí na Izrael raketami a dronami. Obe strany hlásia obete na životoch.

Peskov uviedol, že Rusko naďalej ponúka, že na svojom území uskladní iránsky urán. Moskva v uplynulých dňoch uviedla, že Rusko by od Iránu mohlo prevziať jeho vysoko obohatený urán a vyrobiť z neho palivo do jadrovej elektrárne. Išlo by o súčasť možnej jadrovej dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi.

„Tento návrh zostáva na stole. Zachováva si svoju relevanciu. Ale samozrejme s vypuknutím bojov sa situácia vážne skomplikovala,“ povedal Peskov.

Irán spustil mohutný útok na Izrael Video

Rusko je podľa Peskova aj naďalej pripravené v prípade potreby robiť sprostredkovateľa. Upozornil ale, že treba riešiť a odstrániť základné príčiny konfliktu – a že vojenské údery celú krízu eskalujú na najvyššiu úroveň.

„Rusko je aj naďalej pripravené urobiť všetko potrebné na odstránenie základných príčin tejto krízy,“ uviedol Peskov. „Situácia sa však vyhrocuje viac ako vážne, čo samozrejme nevedie k zlepšeniu,“ dodal.

Ruský vodca Vladimir Putin si v piatok telefonoval so svojím iránskym náprotivkom Masúdom Pezeškjánom a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Už vtedy Putin podľa Kremľa vyjadril ochotu zohrať rolu prostredníka, aby sa predišlo ďalšej eskalácii po izraelskom útoku na Irán.

Prímerie? Rusko na Ukrajine ponúka iba smrť a skazu Video

Rusko zároveň odsúdilo počínanie Izraela, podniknuté podľa Kremľa „v rozpore s Chartou OSN a medzinárodným právom“. Putin pritom sám dal vo februári 2022 ruským vojskám pokyn k rozsiahlej vojenskej invázii na Ukrajinu, čím rozpútal najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Irán ruskú agresiu niekoľkými spôsobmi podporil, napríklad dodávkami dronov.