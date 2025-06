Tisíce ľudí utekajú z Teheránu, mení sa na mesto duchov. O úniku Chameneího sa údajne rokuje s Moskvou

DPA pripomenula, že izraelský minister obrany Jisrael Kac v pondelok v reakcii na iránske útoky, pri ktorých v Izraeli zahynuli civilisti, v statuse na sociálnej sieti X varoval, že „obyvatelia Teheránu za to zaplatia a to čoskoro“.

Mossad pripravoval útok na Irán dlho Video

Mnohí Teheránčania v obave z odplaty utekajú na východ Iránu, ktorý sa zatiaľ považuje za relatívne bezpečný. Západ Iránu, kde sa v blízkosti hraníc nachádza viacero vojenských objektov, totiž od piatka pocítil plnú silu izraelského letectva, ktoré pokračuje v intenzívnom bombardovaní tohto územia.

Útočiskom pre mnohých Iráncov sú aj oblasti na severe krajiny pri Kaspickom mori, ktoré sú zvyčajne obľúbené medzi dovolenkármi. Jeden z presídlencov podľa DPA uviedol, že cesta z Teheránu do mesta Rašt v blízkosti morského pobrežia mu namiesto obvyklých asi štyroch hodín trvala tentoraz viac ako celý deň pre upchaté cesty.

Dodal, že situácia so zásobovaním v Rašte sa nelíši od tej v Teheráne – obchody sú plné ľudí, ale potravín je nedostatok. Prudko vzrástli aj ceny za ubytovanie.

Chameneí sa ukrýva, Moskva núka pomoc

Iná rodina smerujúca do Turecka uviedla, že si na cestu do bezpečia musela požičať 5-tisíc eur. Izraelský web i24 s odvolaním sa na exilový spravodajský portál Iran International napísal, že najvyšší iránsky vodca Alí Chameneí sa po spustení izraelských útokov – v piatok 13. júna – uchýlil do podzemného bunkra na severe Teheránu. V bunkri je údajne aj so svojou rodinou.

Expríslušník izraelskej armády Tomáš Alner o konflikte Izrael - Irán Video

V rámci eskalácie konfliktu izraelská armáda cielila aj na mesto Mašhad na severovýchode Iránu, ktoré sa nachádza približne 2 300 kilometrov od izraelského územia. „Ide o jednoznačný odkaz iránskemu vodcovi, že nikde v krajine nie je v bezpečí,“ uviedol nemenovaný diplomatický zdroj.

Zároveň dodal, že Izrael síce má kapacitu eliminovať Chameneího, ale rozhodol sa dať mu „poslednú príležitosť“ ukončiť iránsky program na obohacovanie uránu. Ide o požiadavku, ktorú v minulosti bez úspechu formuloval aj americký prezident Donald Trump.

Nemenovaný izraelský predstaviteľ pre denník Wall Street Journal potvrdil, že Chameneí naďalej zostáva potenciálnym cieľom v rámci izraelskej leteckej operácie. Izrael už údajne zneškodnil deväť kľúčových jadrových vedcov a niekoľko vysokopostavených generálov.

Družicová spravodajská stanica Iran International údajne získala informácie, že Chameneího blízki spolupracovníci rokujú s ruskými predstaviteľmi o vytvorení podmienok pre odchod ajatolláha a jeho rodiny z Iránu, ak sa situácia ešte zhorší. Z Moskvy údajne dostali prísľub, že v prípade eskalácie pomôže Chameneímu a jeho rodine s únikom cez bezpečný koridor.

Vlastné únikové trasy si údajne pripravujú aj iní vysokopostavení predstavitelia iránskeho režimu. Aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu vo videopríhovore uviedol, že iránski predstavitelia si „balia kufre“.