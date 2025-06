Koľko Ukrajincov dôveruje Zelenskému? A v ich názore na Trumpa a Američanov existuje priepastný rozdiel

Kým svojmu prezidentovi naďalej výrazne dôverujú, naopak, lídra najsilnejšej mocnosti na svete, ktorý sľuboval ukončiť vojnu do 24 hodín, zjavne nemajú radi. Na druhej strane však Američanov vnímajú veľmi dobre. Toto sú hlavné zistenia z najnovšieho prieskumu verejnej mienky na Ukrajine.

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump. Snímka je z 28. februára tohto roku, keď sa rozprávali v Bielom dome. Ich stretnutie vo Washingtone sa skončilo hádkou pred televíznymi kamerami. Odvtedy ukrajinský prezident a americký líder osobne diskutovali ešte raz, keď2 26. apríla pricestovali do Vatikánu na pohreb pápeža Františka.

Keď sa Donald Trump už ako víťaz prezidentských volieb v USA chystal po štyroch rokoch na návrat do Bieleho domu, väčšina Ukrajincov s ním sympatizovala. V decembri 2024 očakávalo od neho kladné veci 54 percent opýtaných. Veľmi rýchlo sa však táto nádej rozplynula: v marci 2025 na otázku, či je dobré pre Ukrajinu, že Trump je prezident, záporne odpovedalo až 73 percent respondentov.

Obidva prieskumy robil Kyjevský medzinárodný inštitút sociológie. Teraz publikoval výsledky ankety, ktorú uskutočnil na konci mája a na začiatku júna. Za zlého lídra z pohľadu Ukrajiny označilo Trumpa 72 percent opýtaných, takže na nedôvere bezmála troch štvrtín Ukrajincov voči nemu sa takmer nič nezmenilo.

Pripomeňme, že Trump si uškodil v očiach obyvateľom napadnutého štátu najmä na konci februára, keď sa pred televíznymi kamerami pohádal s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a fakticky sa snažil zámerne ho ponížiť. Nemenej ich trápi zhovievavý postoj amerického lídra k šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi, pričom proti jeho režimu doteraz nijako výrazne nesprísnil sankcie.

Doplňme sklamanie Ukrajincov z neochoty Bieleho domu dôrazne odsúdiť ruské útoky na civilistov. Naposledy ich nahnevalo, keď americký minister zahraničných vecí písomne blahoželal Rusom k ich štátnemu sviatku (Deň Ruska, ktorý pripadá na 12. júna). „USA sú naďalej odhodlané podporovať Rusov pri napĺňaní ich túžob po lepšej budúcnosti," znela jedna z viet Marca Rubia, ktorá Ukrajincov pobúrila (jeho slová môžu chápať ako nepriame posolstvo od Trumpa).

Rozčarovanie z Trumpa sa neprenieslo do vnímania amerického ľudu. K obyvateľom USA má dobrý vzťah až 90 percent opýtaných, vo všeobecnosti na Spojené štáty ako celok 63 percent. Opačne to vyzerá pri hodnotení americkej vlády: nálada sa približuje k tomu, ako Ukrajinci vidia Trumpa – zlý názor na ňu má 68 percent respondentov.

Kyjevský medzinárodný inštitút sociológie realizoval tento prieskum od 15. mája do 3. júna, pričom telefonicky oslovil viac ako 2-tisíc Ukrajincov. Do ankety zaradil aj otázku o dôveryhodnosti Zelenského. Jeho popularita síce v priebehu niekoľkých mesiacov klesla, ale naďalej mu veria takmer dve tretiny národa. „Obľúbenosť prezidenta stabilne rástla od decembra 2024 a na začiatku mája tohto roku dosiahla 74 percent," poznamenal server New Voice o zisteniach kyjevského inštitútu s tým, že pred mesiacom mu nedôverovalo 22 percent opýtaných (zvyšní respondenti, čo boli 4 percentá, nemali jasný názor).

Aktuálne je spokojných so Zelenským 65 percent Ukrajincov (opačne ho hodnotí 30 percent, ostatní sú nerozhodnutí). Sociológovia poznamenali, že nevedia presne, čo zapríčinilo pokles jeho popularity v porovnaní s údajmi zo začiatku mája. Dodali, že by sa museli pýtať respondentov na konkrétne dôvody, aby iba nešpekulovali.