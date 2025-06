Je to dôkaz toho, že krajiny sa môžu zblázniť a že sa to nedá vylúčiť pri žiadnom štáte,“ povedal pre Pravdu na adresu USA vysokopostavený predstaviteľ krajiny NATO na východnom krídle Severoatlantickej aliancie, ktorý si pre citlivosť témy neželal byť menovaný.

„Spojené štáty sú naďalej odhodlané podporovať ruský ľud, ktorý stále túži po svetlejšej budúcnosti. Využívame tiež túto príležitosť, aby sme opätovne potvrdili želanie Spojených štátov konštruktívne spolupracovať s Ruskou federáciou s cieľom dosiahnuť trvalý mier medzi Ruskom a Ukrajinou. Dúfame, že mier podporí vzájomne prospešnejšie vzťahy medzi našimi krajinami,“ uviedol americký minister Marco Rubio pri príležitosti Dňa Ruska 12. júna.

Zároveň minulý týždeň v Kongrese vystúpil šéf Pentagonu Pete Hegseth. Minister obrany označil Rusko za agresora, ale zároveň nebol ochotný povedať, že Ukrajina je obeťou plánov šéfa Kremľa Vladimira Putina a že by mala vojnu vyhrať.

Čo čaká alianciu?

V tejto situácii sa už o týždeň koná vrcholná schôdzka Severoatlantickej aliancie. Lídri NATO sa v dňoch 24. až 25. júna stretnú v holandskom Haagu. Slovensko bude zastupovať prezident Peter Pellegrini.

Hlavnou témou summitu bude zvyšovanie obranných rozpočtov, k čomu by sa malo zaviazať 32 členov aliancie. Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že aliančné štáty by mali do roku 2032 zvýšiť investície do armád na päť percent hrubého domáceho produktu. Malo by to vyzerať tak, že tri percentá by šli na „tvrdú“ obranu a 1,5 percenta na súvisiace veci, ako sú kyberbezpečnosť či budovanie a údržba infraštruktúry, ktorú by využívali aj armády členských krajín.

Do veľkej miery však všetky debaty v NATO o obranných rozpočtoch, vojenských plánoch či o hrozbe Ruska zatieňuje jediná vec. Všetci sa pýtajú, ako sa bude správať americký prezident Donald Trump.

Aliancia má stále v živej pamäti bruselský summit z roku 2018. Trump bol vo svojom prvom volebnom období a do veľkej miery vtedy rozbil scenár celého stretnutia. Na schôdzke s vtedajšími lídrami Afganistanu a Gruzínska začal ostro kritizovať európskych partnerov, najmä Nemecko. Kým sa šéfa Bieleho domu podarilo aspoň do istej miery upokojiť, celý summit sa časovo natiahol.

Bude to v Haagu podobné? Aliancia sa toho očividne obáva. Svedčia o tom aj správy vo veľkých medzinárodných médiách.

„Dilema NATO: ako sa môže Zelenskyj zúčastniť summitu bez toho, aby to neprovokovalo Trumpa,“ pýta sa agentúra Reuters.

„Spojenci súhlasili so zvýšením zásob zbraní pred summitom, ktorý má uspokojiť Trumpa,“ napísal portál Politico.

Samozrejme, bez ohľadu na to, aký prezident sedí v Bielom dome, USA tvoria chrbtovú kosť aliancie, a Európania pri svojej obrane potrebujú spolupracovať s Američanmi. Môže však NATO fungovať v móde, že neustále bude myslieť na to, ako uspokojiť a neprovokovať Trumpa?

„Je to hrozný prístup. A myslím si, že stále viac lídrov si to začína uvedomovať, keď sa pozerajú na to, ako prezident Trump komunikuje s Rusmi, a aký postoj má k spojencom z hľadiska ekonomiky a ciel,“ povedal pre Pravdu generál vo výslužbe Ben Hodges, ktorý bol v rokoch 2014 až 2018 veliteľom amerických pozemných síl v Európe.

Podľa neho je možné pochváliť Trumpa za to, že spojencov tlačí do zvyšovania obranných rozpočtov podobne, ako to robili predchádzajúce americké vlády.

„Chcem však povedať, že európski lídri by sa mali pri rokovaniach s americkým prezidentom cítiť veľmi sebavedomo. Myslím si, že Trump viac rešpektuje, ak čelí odporu, a tyranom netreba ustupovať. Je to ten najhorší prístup,“ vysvetlil Hodges na konferencii GLOBSEC v Prahe. "V aliancii by sme nemali mať debatu, ako uspokojiť Trumpa. Líder každej krajiny v prvom rade nesie zodpovednosť za ochranu záujmov vlastného štátu. A NATO má zase zodpovednosť za obranu transatlantického priestoru. Preto by sme nemali hovoriť o tom, ako môžeme potešiť šéfa Bieleho domu. Musíme rozprávať, aké sú príspevky členských krajín ku kolektívnej bezpečnosti, a akým spôsobom čo najlepšie zabrániť konfliktu s Ruskom alebo kýmkoľvek iným,“ zdôraznil Hodges.

Menej spoľahlivý spojenec

Nad summitom NATO a celou budúcnosťou aliancie však stále visí aj otázka, nakoľko sa Európa vôbec môže spoľahnúť na Trumpovu Ameriku. Spojené štáty chcú rokovať o budúcnosti svojej vojenskej prítomnosti na starom kontinente. Dá sa očakávať, že vojakov USA na ňom zostane menej. Na druhej strane Washington opätovne nominoval amerického generála do funkcie hlavného veliteľa spojeneckých síl v Európe (SACEUR). Má ním byť Alexus Grynkewich, hoci sa špekulovalo, že USA už nemajú o tento post záujem.

„Prezident Trump povedal, že podporuje článok 5, a myslím si, že chápe, čo tento záväzok znamená. Môžem tiež potvrdiť, že drvivá väčšina Američanov NATO podporuje. Rovnako to platí pre politikov v Kongrese. Vedia, že v Európe aliancia bráni aj záujmy Ameriky. Nechcem však, aby to, čo hovorím, vyznelo príliš optimisticky. Jednoznačne si myslím, že v očiach Európanov sa USA stali menej spoľahlivým spojencom. A preto sa zdráham povedať niečo definitívne. Ale áno, stále dúfam, že keby to bolo potrebné, Trump by Európu bránil,“ reagoval pre Pravdu John Deni z Inštitútu strategických štúdií na US Army War College.