Východné krídlo NATO sa pripravuje na vojnu s Ruskom: nemocnice do podzemia, lekárov sa učia na Ukrajine

Európske krajiny na východnom krídle NATO upravujú protokoly pre krízové ​​situácie, aby boli ich zdravotnícke zariadenia pripravené na možnú vojnu s Ruskom. Vyplýva to z dnešného článku servera Politico, ktorý hovoril hlavne so zástupcami Estónska, Lotyšska a Litvy, kde v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu pristupujú k mnohým krokom: od patričných cvičení, cez zhromažďovanie traumatologických sád pre prípad hromadných nešťastí či obstarávanie nepriestrelných viest a prilieb pre zdravotníkov až po presúvanie operačných sál do podzemia.