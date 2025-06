ONLINE: Trump vyzval na okamžitú evakuáciu Teheránu: Hovoril som to dookola, Irán nemôže mať jadrovú zbraň

Čítajte viac Trump údajne poslal jednu z najväčších lodí sveta. Netanjahu: Zabitie Chameneího by ukončilo konflikt (online)

5:15 Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social vyzval na okamžitú evakuáciu Teheránu a zopakoval, že Irán nemôže mať jadrovú zbraň. Urobil tak krátko po tom, čo sa v mnohých častiach Izraela rozozneli sirény varujúce pred raketami vyslanými z Iránu. Výbuchy a intenzívnu paľbu protivzdušnej obrany v Teheráne medzitým podľa agentúry Reuters hlásili iránske médiá.

Vzájomné vzdušné útoky Iránu a Izraela sa začali izraelským útokom na Irán v noci na piatok a naďalej pokračujú. Biely dom oznámil, že Trump kvôli dianiu na Blízkom východe predčasne opustí summit G7 v Kanade a vráti sa do Washingtonu. Americký minister obrany Pete Hegseth uviedol, že sa v Bielom dome stretne Národná bezpečnostná rada.

Irán mal podľa Trumpa podpísať jadrovú dohodu, čím by sa predišlo terajším stratám na ľudských životoch. "Irán nemôže mať jadrovú zbraň. Hovoril som to stále dookola. Všetci by sa mali z Teheránu okamžite evakuovať, "napísal Trump na sieti Truth Social.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová neskôr na sociálnej sieti X uviedla, že Trump po večeri s predstaviteľmi štátov na summite G7 odletí späť do Washingtonu, a to práve kvôli napätej situácii na Blízkom východe.

S Trumpom sa do Washingtonu vráti aj minister zahraničia Marco Rubio, uviedla stanica CBS News. Spojené štáty v oblasti Blízkeho východu rozmiestnili ďalšie vojenské sily, napísal na sieti X americký minister obrany Pete Hegseth bez toho, aby uviedol podrobnosti.

Agentúra Reuters však v pondelok napísala, že USA do oblasti presunula lietadlovú loď a vyšší počet lietadiel určených na dopĺňanie paliva za letu. Hegseth stanici Fox News povedal, že sa po Trumpovom návrate do Bieleho domu zúčastní na schôdzke Národnej bezpečnostnej rady v Situačnej miestnosti, píše server The Times of Israel.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron na summite vyzval Irán a Izrael na ukončenie úderov na civilistov a povedal, že snažiť sa o zmenu režimu v Iráne by bolo strategickou chybou. Macron podľa Reuters tiež uviedol, že Trump urobil ponuku na stretnutie a prímerie medzi Iránom a Izraelom.

Irán pred polnocou začal novú vlnu vzdušných útokov na ciele v Izraeli. „Deviata vlna kombinovaných raketových a dronových útokov práve začala a bude trvať bez prestania až do rozvidnenia,“ uviedol podľa agentúry AFP hovorca iránskych revolučných gárd Alí Mohammad Naíní.

V centrálnej a južnej časti Izraela sa okolo 0:30 miestneho času (23:30 SELČ) rozozneli sirény varujúce pred iránskym útokom. Izraelská armáda podľa serveru The Times of Israel oznámila, že občania môžu opustiť kryty, pretože útok skončil. Neskôr sa sirény opätovne rozozneli pri ďalších dvoch vlnách útokov. Podľa armády boli pri útokoch vyslané malé počty rakiet, pričom zatiaľ neboli hlásené žiadne zranenia. Armáda tiež uviedla, že v oblasti Golanských výšin zostrelila niekoľko dronov, neoznámila však, odkiaľ boli drony vyslané. Čínska ambasáda v Izraeli podľa Reuters vyzvala svojich občanov, aby pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu opustili krajinu.

Iránske médiá medzitým informovali o explóziách a intenzívnej paľbe protivzdušnej obrany v Teheráne. Protivzdušná obrana bola podľa Reuters aktivovaná aj v oblasti Natanz, kde sa nachádza významné iránske jadrové zariadenie.

Izrael uskutočnil v noci na piatok rozsiahle údery na iránske vojenské objekty a ciele spojené s iránskym jadrovým programom. Zdôvodnil to snahou zastaviť vývoj iránskej jadrovej zbrane. Teherán tvrdí, že jeho jadrové aktivity majú nevojenský charakter. Od piatkového večera Irán spúšťa na Izrael odvetné údery, zatiaľ čo izraelské útoky pokračujú. Obe strany konfliktu udreli tiež na civilné objekty.