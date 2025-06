Fialova vláda je podľa Babiša prešpikovaná kauzami, jej pokračovanie by bolo pre Česko hrozbou

Vláda Petra Fialu je podľa predsedu opozičného hnutia ANO a českého expremiéra Andreja Babiša neschopná, nemá žiadne výsledky a namiesto práce pre českých občanov sa zaoberá len vlastnými záujmami. Sprevádzajú ju škandály a korupcia. Ak by ďalej pokračovala, Česko by to podľa neho ohrozovalo.