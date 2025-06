„Kráľovná odpadu“ je vinná: Švédsky súd poslal exstripérku na 6 rokov do väzenia za kauzu spoločnosti Think Pink

Súd vo Švédsku uznal v utorok desiatich ľudí za vinných z nezákonného ukladania toxického odpadu a piatich z nich odsúdil na tresty odňatia slobody od dvoch do šiestich rokov a na zaplatenie pokuty. Medzi odsúdenými je aj bývalá striptérka, ktorá sa sama označovala za „kráľovnú odpadu.“

Bella Nilssonová, bývalá generálna riaditeľka spoločnosti Think Pink, prichádza na súd v Štokholme, september 2024

Kauza spoločnosti Think Pink je najväčší prípadom environmentálnej kriminality v tejto severskej krajine. Odpadová spoločnosť Think Pink bola uznaná za vinnú z toho, že v rokoch 2015–20 na rôznych miestach vo Švédsku nezákonne uložila alebo zakopala 200-tisíc ton odpadu.

V rozsudku na 692 stranách okresný súd v oblasti Södertörn odsúdil bývalú generálnu riaditeľku Think Pink Bellu Nilssonovú na šesť rokov väzenia za 19 prípadov závažnej environmentálnej trestnej činnosti. Zvyšní štyria hlavní obžalovaní dostali tresty od dvoch do 4,5 roka väzenia.

„Činnosť tejto skupiny pri nakladaní s odpadom predstavovala riziká – v niektorých prípadoch značné riziká – pre ľudské zdravie aj životné prostredie,“ konštatoval sudca Niklas Schullerqvist.

Think Pink si na likvidáciu stavebného odpadu, ale aj elektroniky, plastov, pneumatík, hračiek a iných materiálov najímali samosprávy, stavebné firmy, bytové družstvá aj súkromníci.

Firma však odpad netriedila a ukladala ho vo voľnej prírode, pričom podľa súdu došlo k uvoľneniu toxických látok ako PCB, olovo, ortuť, arzén a ďalšie, ktoré ohrozovali zdravie ľudí, zvierat aj rastlín. Podľa prokuratúra spoločnosť zbierala odpad bez úmyslu alebo spôsobilosti nakladať s ním v súlade so zákonom.

Nilssonová v 90. rokoch pracovala ako striptérka a viedla sexklub v Štokholme. V roku 1998 bola odsúdená za účtovné podvody. Neskôr napísala autobiografiu „Spoveď striptérky“ a v roku 2018 získala so svojou firmou Think Pink prestížne podnikateľské ocenenie.

Nilssonová – ktorá si teraz zmenila meno na Fariba Vancor – pred súdom tvrdila, že Think Pink konala v súlade so zákonom. Jej právnici odmietli tvrdenia obžaloby, že firma používala sfalšované dokumenty, a tvrdili, že ak došlo k pochybeniam, boli to „chyby, nie úmysel“.

„Rozsudok nás trochu prekvapil,“ konštatoval po jeho vynesení jej právnik Jan Tibbling a pre denník Aftonbladet dodal: „Samozrejme, nie sme spokojní.“

Nilssonová na procese tvrdila, že sa stala obeťou sprisahania obchodných konkurentov. Z 11 obžalovaných bol oslobodený iba jeden – excentrický podnikateľ a hviezda reality show, ktorý podľa súdu pôsobil len ako marketingová tvár firmy.

Päť hlavných obvinených musí spoločne zaplatiť 260 miliónov švédskych korún ako náhradu škôd samosprávam za sanáciu a dekontamináciu. Jedným z najväčších poškodených je mesto Botkyrka, kde dve nelegálne skládky odpadu od Think Pink horeli v rokoch 2020 a 2021 niekoľko mesiacov po samovznietení – jedna z nich sa nachádzala v blízkosti dvoch prírodných rezervácií.

Lokalita Kagghamra, ktorú bolo treba zasypať pieskom, aby bol uhasený oheň, prestala horieť len nedávno.

Súdny proces sa začal v septembri 2024 po niekoľkoročnom vyšetrovaní. Spis mal viac ako 45-tisíc strán dokumentácie.