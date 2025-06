Ukrajina sa dočkala najmladšieho lovca zločincov. Čím si získal dôveru Zelenského? A prečo zarobí oveľa menej ako Žilinka?

Na Slovensku by to možné nebolo, na Ukrajine sa to udialo. Kým slovenský generálny prokurátor musí mať najmenej 40 rokov, naopak, u nášho východného suseda neexistuje podmienka tohto minimálneho veku. Ukrajinský parlament preto mohol zvoliť za šéfa prokuratúry Ruslana Kravčenka, ktorý pred tromi mesiacmi oslávil 35. narodeniny.