ONLINE: Merz nesúhlasí s Trumpom, že Rusko nemali vyhodiť z G8: Pre Putina pri tomto stole nie je miesto

Ak by Rusko nevyhodili z G8, nebola by vojna na Ukrajine, tvrdí americký prezident Trump. Nemecký kancelár Merz zase odkazuje: Pre Putina pri tomto stole nie je miesto.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 211 dní Kyjev čelil jednému z najhorších útokov Video

Čítajte viac 1210. deň: Kim posiela Putinovi ženistov a robotníkov. Masívny úder na Kyjev, medzi obeťami je aj Američan

6:15 „Stále verím, že vylúčenie Vladimira Putina z formátu G8 po anexii Krymu bolo správne,“ povedal nemecký kancelár Friedrich Merz v rozhovore pre televíziu Welt. Rozhovor sa uskutočnil na okraji summitu G7 najvyspelejších štátov sveta v kanadskom Kananaskise. Pre Putina pri tomto stole nie je miesto, uviedol podľa poľskej agentúry PAP Merz.

Reagoval na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý uviedol, že keby bolo Rusko stále v G8, dnes by sme nemali vojnu. Trump povedal, že by bol otvorený vstupu Číny do skupiny.

„Kedysi to bola G8, ale Barack Obama a chlapík menom Trudeau tam nechceli Rusko, čo bola chyba, pretože si myslím, že keby tu Rusko bolo, teraz by sme neboli vo vojne,“ povedal počas stretnutia s kanadským premiérom Markom Carneym tesne pred oficiálnym otvorením summitu G7.

Trump zároveň povedal, že nie je za návrat Ruska do skupiny, pretože odvtedy sa „udialo príliš veľa“, ale opäť obvinil bývalého kanadského premiéra Justina Trudeaua z presviedčania ostatných lídrov, aby Rusko vyhodili.

Nemecký kancelár v rozhovore pre Welt uviedol, že v skupine, ktorú tvoria najväčšie svetové ekonomiky a demokracie, „nie je miesto pre vojnových zločincov“. „Preto je prirodzené, že pri tomto stole nie je miesto pre Putina,“ dodal podľa agentúry PAP.

Merz vyhlásil, že odchádza zo summitu skupiny veľkých svetových ekonomík G7 s nádejou, že Spojené štáty v najbližších dňoch uvalia ďalšie sankcie na Rusko.

„S Amerikou sme opäť diskutovali o rôznych možnostiach ďalších sankcií. Do Nemecka sa vraciam s opatrným optimizmom, že Amerika v nasledujúcich dňoch urobí rozhodnutie uvaliť na Rusko ďalšie sankcie,“ povedal Merz.