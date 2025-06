Zdanlivo nevinná hádka sa skončila smrťou. Senior prebodol mužovi srdce čepeľou skrytou v palici

Krajský súd v Plzni uznal vinným 75-ročného Jiřího Chmelarčíka z vraždy 56-ročného muža, ku ktorej došlo na jeseň minulého roka na lesnej ceste pri českej obci Rozvadov v okrese Tachov v Plzenskom kraji. Chmelarčík podľa rozsudku počas hádky použil netradičnú zbraň – vychádzkovú palicu so skrytou kovovou čepeľou, ktorou muža bodol do hrudníka. Zásah smeroval priamo do srdca a bol okamžite smrteľný. Obžalovaný dostal trest odňatia slobody v trvaní 12 rokov.